El polígono industrial de Almenara, con Jysk en el horizonte, comienza a ser una realidad

El polígono industrial Barranc de Talavera comienza a materializarse de forma definitiva en Almenara tras años de planificación, trámites y expectativas. En la actualidad, la empresa HyC Urban Almenara, filial de Grupo Bertolín, está ejecutando los primeros movimientos de tierra en una parcela de 270.000 metros cuadrados, donde se levantará el futuro centro logístico de la multinacional Jysk, un proyecto estratégico que contempla una inversión aproximada de 300 millones de euros.

En estos momentos, HyC Urban Almenara dispone de la licencia correspondiente para la realización de movimientos de tierra a cota cero, lo que permite avanzar conforme a la planificación prevista. Estas actuaciones se están desarrollando dentro del marco legal establecido, a la espera de que finalice el periodo de exposición pública del proyecto, cuyo plazo expira a finales de este mismo mes de febrero. Una vez concluido este trámite administrativo, se iniciará de manera inmediata la tramitación de la licencia de obras para el conjunto del desarrollo urbanístico.

El avance de los trabajos actuales permitirá que, una vez concedida dicha licencia, la construcción del centro logístico pueda comenzar sin demoras, convirtiéndose en una realidad tangible en un corto espacio de tiempo. Este hito marcará un antes y un después para la zona, ya que supondrá la transformación integral del Barranc de Talavera, una imagen largamente esperada por los vecinos desde hace cerca de dos décadas.

Recreación de cómo será el futuro centro logístico de Jysk en Almenara. / Mediterráneo

Desvío de la línea eléctrica

Hay que destacar que, para garantizar el correcto desarrollo de las obras y evitar cualquier tipo de impedimento técnico, ya se ha llevado a cabo de forma provisional el desvío de la línea eléctrica que atravesaba la parcela, una actuación clave que permite ejecutar los trabajos con total normalidad y seguridad.

El desarrollo urbanístico del polígono industrial Barranc de Talavera cuenta con una superficie total de 800.000 metros cuadrados, configurados en parcelas de grandes dimensiones, pensadas específicamente para la implantación de empresas de gran envergadura que requieran amplias extensiones de suelo para su actividad logística, industrial o productiva. Este planteamiento convierte al polígono en un enclave especialmente atractivo para proyectos empresariales de alto valor añadido.

Otra recreación de la futura nave de Jysk. / Mediterráneo

Uno de los factores determinantes del proyecto es su excelente conectividad, tanto a nivel comarcal como autonómico y nacional. Está prevista la adecuación de los accesos desde la carretera N-340, mediante un desvío en un punto estratégico entre Almenara y la Llosa, así como la ampliación del vial que conecta Almenara con la Vall d’Uixó. Estas actuaciones en materia de infraestructuras viarias cuentan con un presupuesto aproximado de cinco millones de euros, reforzando la accesibilidad y la seguridad del entorno.

A ello se suma una ubicación estratégica de primer nivel, ya que el polígono se sitúa a apenas diez kilómetros de la futura gigafactoría de baterías que se está construyendo en Sagunt, uno de los proyectos industriales más relevantes del arco mediterráneo. Además, dispone de excelentes conexiones con los puertos de Sagunt, València y Castellón, lo que facilita la operativa logística y la proyección internacional de las empresas que se implanten en la zona.

Por vía terrestre, el enclave se encuentra muy próximo a importantes ejes de comunicación como la AP-7, la N-340 y la CV-10, mientras que el aeropuerto de Manises(València) se localiza a tan solo 35 kilómetros, reforzando aún más su competitividad desde el punto de vista logístico y empresarial.