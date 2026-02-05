Vox quiere prohibir la entrada con burka o niqab a edificios municipales en Burriana

Vox Burriana ha presentado una moción para el pleno de este jueves con el objetivo de regular el acceso a las dependencias municipales y prohibir la ocultación integral del rostro, especialmente mediante el burka, el niqab u otras prendas equivalentes, por razones de seguridad, identificación e igualdad ante la ley.

El portavoz voxista en la ciudad, Jesús Albiol, ha sido tajante al defender la iniciativa: “El burka y el niqab no tienen cabida en las dependencias municipales. En un edificio público hay que dar la cara, literalmente. No se puede acceder a un servicio público ocultando el rostro”.

"Simboliza la sumisión de la mujer"

Albiol ha subrayado que el burka “no es predominante, es una prenda que simboliza la sumisión de la mujer y que choca frontalmente con los principios de igualdad, dignidad y convivencia de nuestra sociedad”. En este sentido, ha afirmado que “en España las leyes están por encima de cualquier costumbre religiosa o cultural que atente contra la igualdad o la seguridad”.

La moción de Vox, según defiende la formación, establece una condición objetiva y general: para acceder o permanecer en dependencias municipales será necesario permitir la identificación visual del rostro, sin excepciones por motivos ideológicos o religiosos, salvo los supuestos debidamente acreditados por razones médicas, de salud pública o de seguridad laboral. La regulación no se extiende a la vía pública, limitándose estrictamente a edificios y servicios municipales.

"En España las leyes están por encima de cualquier costumbre religiosa o cultural que atente contra la igualdad o la seguridad" Jesús Albiol — Portavoz de Vox en Burriana

"Las normas son iguales para todos"

“No hay derechos especiales ni excepciones identitarias en los edificios públicos. Las normas son iguales para todos”, ha insistido Albiol, añadiendo que “la neutralidad de la Administración exige reglas claras y comunes, no cesiones por miedo a la corrección política”.

Desde Vox recuerdan que esta posición es coherente con la línea que el partido defiende en toda España: “La integración pasa por respetar nuestras leyes, nuestras instituciones y nuestras normas básicas de convivencia”, ha señalado Albiol, en línea con lo que el partido de extrema derecha viene defendiendo a nivel nacional. “La libertad no puede servir de excusa para ocultar el rostro en espacios donde se exige identificación y seguridad”.

El portavoz de Vox en Burriana, Jesús Albiol. / Mediterráneo

La iniciativa encomienda además a los servicios jurídicos municipales la elaboración de un reglamento interno que desarrolle esta medida con seguridad jurídica, claridad y proporcionalidad, y prevé su adecuada difusión en los accesos a las dependencias municipales.

El portavoz de Vox en Burriana ha dejado claro que seguirá defendiendo en Burriana y en toda la provincia de Castellón “la igualdad ante la ley, la seguridad y el respeto a nuestras normas, frente al relativismo cultural y la inacción del bipartidismo”.