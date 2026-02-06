Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almassora rompe una lanza en favor del emprendimiento joven con la segunda edición de 'Ara Emprén'

La jornada la organiza el alumnado de 2º de grado medio de Actividades Comerciales del IES Vila-roja

'Ara Emprén' busca potenciar los conocimientos entre los jóvenes para que puedan emprender en el futuro.

'Ara Emprén' busca potenciar los conocimientos entre los jóvenes para que puedan emprender en el futuro. / Mediterráneo

Concha Marcos

Almassora

La sala de formación del ayuntamiento de Almassora ha acogido este viernes la segunda edición de Ara Emprén, una jornada dedicada a la promoción del emprendimiento y la iniciativa joven organizada por el alumnado de 2º de grado medio en Actividades Comerciales del IES Vila-roja. Una iniciativa que persigue compartir ideas, proyectos y experiencias vinculadas al emprendimiento, fomentando la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor entre el alumnado, así como acercar el mundo empresarial a los jóvenes desde una perspectiva práctica y participativa.

La sala de formación del ayuntamiento de Almassora ha acogido de nuevo la iniciativa del IES Vila-roja.

La sala de formación del ayuntamiento de Almassora ha acogido de nuevo la iniciativa del IES Vila-roja. / Mediterráneo

La alcaldesa, María Tormo, ha destacado la importancia de este tipo de propuestas impulsadas desde el ámbito educativo, subrayando que Ara Emprén es “un ejemplo del talento, la implicación y la capacidad de iniciativa de nuestros jóvenes, que son una parte fundamental del presente y del futuro de Almassora”.

Formación como motor de oportunidades

Tormo ha puesto en valor el papel de la formación como motor de oportunidades, señalando que, desde el Ayuntamiento, “apoyamos todas aquellas acciones que fomentan el emprendimiento, la innovación y la cultura del esfuerzo, porque creemos firmemente en la educación como herramienta para generar empleo y desarrollo”.

La alcaldesa ha agradecido al alumnado y al profesorado del IES Vila-roja implicado la organización de esta segunda edición, animando a los jóvenes a “seguir creyendo en sus ideas, formándose y apostando por proyectos que contribuyan al crecimiento personal y profesional”.

TEMAS

