FORMACIÓN Y TRABAJO
Almassora rompe una lanza en favor del emprendimiento joven con la segunda edición de 'Ara Emprén'
La jornada la organiza el alumnado de 2º de grado medio de Actividades Comerciales del IES Vila-roja
La sala de formación del ayuntamiento de Almassora ha acogido este viernes la segunda edición de Ara Emprén, una jornada dedicada a la promoción del emprendimiento y la iniciativa joven organizada por el alumnado de 2º de grado medio en Actividades Comerciales del IES Vila-roja. Una iniciativa que persigue compartir ideas, proyectos y experiencias vinculadas al emprendimiento, fomentando la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor entre el alumnado, así como acercar el mundo empresarial a los jóvenes desde una perspectiva práctica y participativa.
La alcaldesa, María Tormo, ha destacado la importancia de este tipo de propuestas impulsadas desde el ámbito educativo, subrayando que Ara Emprén es “un ejemplo del talento, la implicación y la capacidad de iniciativa de nuestros jóvenes, que son una parte fundamental del presente y del futuro de Almassora”.
Formación como motor de oportunidades
Tormo ha puesto en valor el papel de la formación como motor de oportunidades, señalando que, desde el Ayuntamiento, “apoyamos todas aquellas acciones que fomentan el emprendimiento, la innovación y la cultura del esfuerzo, porque creemos firmemente en la educación como herramienta para generar empleo y desarrollo”.
La alcaldesa ha agradecido al alumnado y al profesorado del IES Vila-roja implicado la organización de esta segunda edición, animando a los jóvenes a “seguir creyendo en sus ideas, formándose y apostando por proyectos que contribuyan al crecimiento personal y profesional”.
- 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea
- Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación
- El declive de una marjal de Castellón: Un santuario de biodiversidad que agoniza por falta de agua
- Un pueblo de Castellón con 35 vecinos busca gestor para su único bar y el hostal y ofrece casa a estrenar por un precio simbólico: “es un chollo”
- Una pedanía de Castellón se sigue desplazando y nadie actúa: las grietas crecen ante la indignación vecinal
- Compromís se rompe y se queda sin concejales en Burriana
- Un pueblo de Castellón cierra un cementerio con 146 años de historia
- Warner Bros se fija en un pueblo bonito de Castellón y está buscando comensales