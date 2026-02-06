Almenara solicita el ciclo de grado medio de Emergencias y Protección Civil para su IES

El Ayuntamiento de Almenara ha solicitado a la Conselleria de Educación la implantación del ciclo formativo de grado medio de Emergencias y Protección Civil para el IES Almenara a partir del próximo curso académico, con el objetivo de ampliar la oferta educativa y formativa del centro y abrir nuevos campos profesionales para el alumnado.

Esta iniciativa es posible gracias a la nueva normativa autonómica, que permite a los ayuntamientos plantear la creación de nuevos ciclos de FP a través de la Comisión Técnica Territorial de Formación Profesional, órgano del que forman parte la Conselleria de Educación, los consistorios, empresas, centros educativos, consorcios y organizaciones sindicales.

Tras mantener diversas reuniones con el equipo directivo y de orientación del IES Almenara y analizar los estudios y sondeos internos realizados en el centro, el Ayuntamiento de Almenara ha apostado por iniciar este proyecto con el grado medio de Emergencias y Protección Civil, al tratarse del ciclo mejor valorado por la comunidad educativa. Además, el instituto dispone de espacio suficiente para acoger esta nueva oferta formativa y el municipio cuenta con la viabilidad necesaria para facilitar la realización de las prácticas formativas a través de recursos y servicios municipales.

"Es una oportunidad clave"

La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, ha destacado que “desde el Ayuntamiento llevamos tiempo trabajando con el anhelo de poder contar con ciclos formativos en nuestra localidad, ya que suponen una oportunidad clave para fijar población joven, mejorar la cualificación profesional y ofrecer alternativas formativas de calidad sin tener que desplazarse a otros municipios”.

Pérez subraya las salidas profesionales que ofrece este ciclo, “que permite formarse para acceder a profesiones tan demandadas y necesarias como bomberos (varias modalidades), técnicos de emergencias, brigadas forestales, vigilantes de incendios forestales, personal de Protección Civil así como personal de otros servicios de emergencia vinculados”. En este sentido, la alcaldesa ha remarcado la importancia de “abrir camino e implantar nuevos ciclos formativos en Almenara como una apuesta estratégica de futuro para el municipio”.

A partir de ahora, la Comisión Técnica Territorial de Formación Profesional estudiará y valorará la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Almenara. En caso de obtener un informe favorable, la solicitud será remitida a la Conselleria de Educación, que será la encargada de realizar la valoración definitiva para autorizar, o no, la implantación de este nuevo ciclo formativo en el IES Almenara.