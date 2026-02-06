Burriana abrirá el 'olvidado' museo del Cardenal Tarancón tras más de una década encallado

Tras más de una década con el proyecto olvidado y sin avances sobre su puesta en marcha, la apertura del museo del Cardenal Tarancón está más cerca que nunca de ser una realidad en Burriana. El desbloqueo de este recinto dedicado a plasmar y difundir el legado de este ilustre burrianense será posible tras la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y el obispado de Segorbe-Castellón.

Momento de la firma del convenio. / Mediterráneo

Un acuerdo "histórico", según reivindican fuentes municipales, que permitirá que tanto los vecinos como los visitantes puedan disfrutar de espacios de gran valor que, hasta ahora, no contaban con un régimen de visitas regulado, garantizando con la nueva firma el libre acceso de estos enclaves a la ciudadanía.

La medida más significativa de este convenio será la puesta en funcionamiento del museo parroquial centrado en la vida y obra de Vicente Enrique y Tarancón, ubicado en la calle Barranquet, cuyas salas serán adecuadas y rehabilitadas por el propio consistorio. En este centro custodiarán, como han anunciado, la colección museográfica permanente del Cardenal Tarancón en Burriana, que contará con una sección diferenciada para los objetos personales del prelado junto al patrimonio parroquial, uno de los más valiosos de la provincia.

Foto de familia tras la firma del convenio ante la imponente fachada de la iglesia de El Salvador. / Mediterráneo

Una apertura enquistada durante años

Pese a que la recepción y finalización de las obras para construir el museo tuvo lugar en febrero de 2001, cofinanciadas por su momento entre la Diputación y el Ayuntamiento por 230.000 euros pero de titularidad del clero, aún no ha sido inaugurado como tal con este fin, dadas las enormes dificultades que han envuelto al proyecto durante años.

Una apertura que ahora se allana con este nuevo acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de cuatro años prorrogables por otros cuatro y establece la creación de una comisión mixta de seguimiento formada por representantes de ambas instituciones (Ayuntamiento y obispado). Este órgano velará por el cumplimiento de las cláusulas, la correcta conservación de las piezas inventariadas y la armonización de las visitas culturales con la actividad litúrgica de la parroquia.

"La colaboración con el obispado nos permite proteger nuestro legado y asegurar que las futuras generaciones conozcan más de cerca estas joyas de nuestra ciudad" Jorge Monferrer — Alcalde de Burriana

Campanario y Racó de l'Abadia

A través de esta firma, el consistorio de la capital de la Plana Baixa asume la responsabilidad de organizar y supervisar las visitas guiadas al campanario. Asimismo, fijan también la apertura del Racó de l’Abadia como un espacio histórico de disfrute público diario donde también podrán realizarse las actividades de carácter cultural subvencionadas por el Ayuntamiento.

El alcalde, Jorge Monferrer, subraya la importancia de esta unión institucional al destacar que “este convenio es un paso decisivo para proyectar la riqueza cultural de Burriana, recuperar y abrir espacios para la ciudadanía como el campanario o el Racó de l’Abadia no solo es un acto de puesta en valor de nuestra historia, sino un motor para el orgullo de toda la ciudad”. El primer edil ha incidido en que “la colaboración con el obispado nos permite proteger nuestro legado y asegurar que las futuras generaciones conozcan más de cerca estas joyas de nuestra ciudad”.

Otra foto tras la firma del convenio entre representantes del Ayuntamiento y el obispado. / Mediterráneo

Por su parte, el concejal de Cultura (y también diputado provincial del area), Alejandro Clausell, pone en valor el impacto técnico y cultural de la iniciativa: “Con este acuerdo histórico, no solo abrimos puertas físicas, sino que profesionalizamos la gestión de nuestro patrimonio más sensible caminando en la dirección correcta para lograr poner en marcha nuestro compromiso de una “Ciudad de Museos”.

“El Ayuntamiento asume la custodia y el mantenimiento técnico de piezas clave de nuestra historia bajo un criterio museístico moderno, presentando a Burriana como un municipio con oferta cultural los 365 días del año y asegurando que el Museo Tarancón sea un referente cultural de primer orden en la provincia”. Clausell ha añadido que “la creación de la colección museográfica permanente del Cardenal Tarancón es un hito que permitirá a Burriana rendir el homenaje que merece a una de nuestras figuras más universales”.