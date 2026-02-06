La caída de Compromís en Burriana: de estar en el gobierno a desaparecer del pleno en menos de tres años

La trayectoria de Compromís en Burriana en la última década dibuja un cambio de ciclo político tan rápido como significativo. En menos de tres mandatos, la coalición valencianista ha pasado de ser pieza imprescindible para articular gobiernos progresistas a quedarse sin voz en el pleno del Ayuntamiento.

El punto de partida se sitúa en junio de 2015, cuando Compromís entró a formar parte del gobierno local tras el denominado Acord per Borriana. Aquel pacto permitió desalojar al Partido Popular de la alcaldía y configurar un ejecutivo de izquierdas liderado por el PSPV-PSOE de Maria Josep Safont, con seis concejales, junto a los tres ediles de Compromís y dos de Podem. La coalición valencianista asumía así un papel determinante dentro del nuevo gobierno.

Firma del Acord per Burriana entre los portavoces del tripartito (PSPV, Compromís y Podem), en junio de 2015. / Mediterráneo

La fórmula se reeditó tras las elecciones de 2019. Aunque Compromís redujo su representación a dos concejales, volvió a integrarse en un ejecutivo progresista que, en esta ocasión, ya no contó con la participación de Podem. Pese a la pérdida de un acta, la formación mantuvo áreas de gestión como Cultura o Igualdad y capacidad de decisión dentro del gobierno municipal.

Maria Josep Safont (PSPV) y Vicent Granel (Compromís), en una foto de diciembre de 2022. / Isabel Calpe

Giro en 2023

El escenario cambió de forma radical en los comicios de 2023. El giro del electorado hacia la derecha imposibilitó la continuidad de los pactos de izquierdas. El Partido Popular selló un acuerdo de gobierno con Vox que dejó a Compromís fuera del ejecutivo. No obstante, la coalición logró conservar sus dos representantes: Vicent Granel y Jorge Alarcón.

Más allá de la pérdida de poder institucional, otro de los principales puntos de inflexión llegó meses después. Vicent Granel, rostro visible del proyecto durante años, presentó su dimisión como concejal en enero de 2024. Su salida abrió paso a Carla Gascó como nueva edil del grupo municipal, marcando el inicio de una etapa de relevo interno.

La reubicación política de Granel se confirmó en junio de 2024, cuando asumió el acta de diputado en Les Corts Valencianes tras la vacante dejada por Vicent Marzà al acceder al Parlamento Europeo. Desde entonces, ejerce responsabilidad autonómica, alejándose de la primera línea de la política municipal burrianense.

Jorge Alarcón y Carla Gascó, los dos ediles no adscritos 'ex' de Compromís. / Mediterráneo

El desenlace de esta repentina caída ha llegado ahora a una nueva categoría con la salida de Jorge Alarcón y Carla Gascó de la formación, rumbo al grupo de no adscritos, una decisión que deja a Compromís fuera del tablero político local y sin representación en el Ayuntamiento.