Será el 13 y 14 de febrero

Orpesa calienta motores para un Carnaval con actividades infantiles, desfile y música

El programa combina desfiles escolares, juegos para el público infantil, concurso de disfraces, tardeo musical y discomóvil

Eva Bellido

Orpesa

Orpesa ya tiene lista la programación del Carnaval, que se celebra los días viernes 13 y sábado 14 de febrero con propuestas pensadas para todos los públicos y un protagonismo especial de los más pequeños y la música. El municipio vivirá dos jornadas de ambiente festivo con desfiles, actividades en la plaza Mayor y actos que se alargarán hasta la madrugada.

La programación arranca el viernes 13 de febrero por la mañana con el desfile escolar. A partir de las 9.30 horas, el alumnado del CEIP Dean Martí y del CEIP la Mediterrània recorrerá la avenida de la Estación y la plaza Mayor en un pasacalle de disfraces organizado por ambos centros educativos, con la colaboración de la Concejalía de Fiestas.

La jornada continuará por la tarde con una peque disco a las 18.00, en la plaza Mayor, organizada por Som Orpesa, que servirá como primer encuentro festivo del Carnaval para los más pequeños.

Juegos infantiles, desfile y tardeo musical

El sábado 14 de febrero concentrará la mayor parte de la programación. A las 11.30 horas habrá juegos para el público infantil en la plaza Mayor, organizados por la concejalía de Fiestas. Por la tarde, el protagonismo lo tomará el concurso de disfraces.

Las inscripciones podrán realizarse a partir de las 18.00 horas en el Ayuntamiento y permanecerán abiertas hasta las 18.30 horas, cuando arrancará el desfile de Carnaval, que recorrerá diversas calles del municipio con salida desde la casa consistorial, organizado por el área municipal de Fiestas y Som Orpesa.

Noticias relacionadas

La música empezará a sonar a las 19.00 horas con el tardeo del grupo Synthesis en la plaza Mayor y será entonces cuando se anunciarán los ganadores del concurso. El broche final lo pondrá la discomóvil The End, que comenzará justo a medianoche en el recinto multiusos hasta la madrugada del domingo.

Orpesa calienta motores para un Carnaval con actividades infantiles, desfile y música

