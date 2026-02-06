El Carnaval de Vinaròs se tiñe de blanco con la renovada batalla de la harina

El Carnaval de Vinaròs recuperó este viernes uno de sus actos más esperados y divertidos: la tradicional batalla de la harina, una cita pensada especialmente para los más pequeños pero que, año tras año, consigue hacer disfrutar a público de todas las edades.

Como gran novedad de esta edición, la blanca batalla se celebró en la plaza del Ayuntamiento, un espacio céntrico que se convirtió en el escenario perfecto para volver a los orígenes de este popular acto del Carnaval. Diversión, risas y un ambiente inmejorable marcaron una tarde con una gran participación.

Otra foto de la batalla de harina en Vinaròs. / Javier Flores

Durante el acto, repartieron regalos y chucherías, y no faltaron la tradicional traca inicial ni varias sorpresas que hicieron todavía más especial esta fiesta, pensada para que los más pequeños vivan el Carnaval de una manera intensa, cercana y participativa.

Tras la intensa batalla, la plaza San Agustín acogió la concentración de estandartes de las comparsas, reinas y reyes del Carnaval, autoridades y público en general. Desde allí, al ritmo de la charanga Bé i a band, el desfile partió hacia el recinto del Carnaval para proceder a su inauguración oficial.

Foto de la inauguración del recinto del Carnaval. / Javier Flores

Concurso de escaparates

Este viernes también tuvo lugar la entrega de los premios del concurso de escaparates. El primer premio ha sido para Viajes Maestrazgo y el resto del podio lo han completo Panadería A. Casado (segundo) y Panadería Cano (tercer premio).

Viajes Maestrazgo ha ganado el primer premio del concurso de escaparates del Carnaval. / Javier Flores

Este sábado, la gran gala de reinas y reyes

Este sábado llega uno de los momentos más esperados: las 32 reinas y reyes del Carnaval brillarán al máximo en la gran gala preparada en su honor, donde desvelarán sus fantasías en un magnífico escenario repleto de tecnología situado en el muelle de poniente. El espectáculo dará comienzo a las 19.00 horas y estará presentado por Nerea Sanffe, Marc Casanova y Berta Báidez, contando con las actuaciones de Bellini, Cumbiáfrica, Gentsana y Locura.

La fiesta continuará por la noche en el recinto del Carnaval con un festival musical protagonizado por Bellini, Denis Uko y Óscar Sánchez.