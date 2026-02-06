Este sábado tendrá lugar la gran gala de reinas y reyes
El Carnaval de Vinaròs se tiñe de blanco con la renovada batalla de la harina
Como novedad, celebran el divertido evento en la plaza del Ayuntamiento
Dan los premios del concurso de escaparates
El Carnaval de Vinaròs recuperó este viernes uno de sus actos más esperados y divertidos: la tradicional batalla de la harina, una cita pensada especialmente para los más pequeños pero que, año tras año, consigue hacer disfrutar a público de todas las edades.
Como gran novedad de esta edición, la blanca batalla se celebró en la plaza del Ayuntamiento, un espacio céntrico que se convirtió en el escenario perfecto para volver a los orígenes de este popular acto del Carnaval. Diversión, risas y un ambiente inmejorable marcaron una tarde con una gran participación.
Durante el acto, repartieron regalos y chucherías, y no faltaron la tradicional traca inicial ni varias sorpresas que hicieron todavía más especial esta fiesta, pensada para que los más pequeños vivan el Carnaval de una manera intensa, cercana y participativa.
Tras la intensa batalla, la plaza San Agustín acogió la concentración de estandartes de las comparsas, reinas y reyes del Carnaval, autoridades y público en general. Desde allí, al ritmo de la charanga Bé i a band, el desfile partió hacia el recinto del Carnaval para proceder a su inauguración oficial.
Programación oficial del Carnaval de Vinaròs 2026: Todos los actos
Concurso de escaparates
Este viernes también tuvo lugar la entrega de los premios del concurso de escaparates. El primer premio ha sido para Viajes Maestrazgo y el resto del podio lo han completo Panadería A. Casado (segundo) y Panadería Cano (tercer premio).
Este sábado, la gran gala de reinas y reyes
Este sábado llega uno de los momentos más esperados: las 32 reinas y reyes del Carnaval brillarán al máximo en la gran gala preparada en su honor, donde desvelarán sus fantasías en un magnífico escenario repleto de tecnología situado en el muelle de poniente. El espectáculo dará comienzo a las 19.00 horas y estará presentado por Nerea Sanffe, Marc Casanova y Berta Báidez, contando con las actuaciones de Bellini, Cumbiáfrica, Gentsana y Locura.
La fiesta continuará por la noche en el recinto del Carnaval con un festival musical protagonizado por Bellini, Denis Uko y Óscar Sánchez.
