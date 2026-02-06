La Diputación aportará 135.000 € para dar una segunda vida al antiguo cine de Moró

La Diputación se alía con Sant Joan de Moró para recuperar y dar vida a su antiguo cine. La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, junto al alcalde, Vicente Pallarés; y el vicepresidente y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha visitado este viernes el municipio y ha anunciado un convenio de colaboración con el consistorio para adquirir el inmueble y convertirlo en un espacio sociocultural.

A través del convenio, con un importe de 135.000 euros, la entidad refuerza la cultura en Moró, ya que el local, que hasta el año 1975 fue la sala de proyecciones de localidad, será rehabilitado para convertirlo en un edificio polivalente. “A través de este convenio vamos a recuperar un inmueble que forma parte de la memoria colectiva de los vecinos y devolverlo a la ciudadanía como un espacio vivo, cultural y dinamizador del tejido social”, afirma Barrachina.

El cine de Castellón en el que se detuvo el tiempo en 1975 / FOTOS: GABRIEL UTIEL

Con 500 metros cuadrados

El enclave cuenta con 500 metros cuadrados y, como explica el alcalde, “es un espacio que queremos recuperar por el gran valor sentimental que tiene para los habitantes”. Así, además de fomentar el tejido social y cultural, la adquisición del antiguo cine va a permitir recuperar un espacio en el que, hasta su cierre hace 50 años, fue un punto de encuentro intergeneracional para el disfrute de proyecciones.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha encabezado la visita al antiguo cine de Moró. / Mediterráneo

Para la presidenta de la Diputación, este tipo de obras “mejoran las oportunidades de nuestros pueblos”, y en este caso en concreto “Sant Joan de Moró sumará un nuevo espacio multifuncional gracias al compromiso de la Diputación por estar al lado de los 135 municipios con ayudas reales, fruto de la proximidad y la escucha activa”.

Marta Barrachina ha incidido en que este convenio “refleja el compromiso de la Diputación con el desarrollo y la mejora de infraestructuras en la provincia, impulsando la colaboración entre administración local y provincial para el beneficio del conjunto de la ciudadanía”. Una colaboración “clave” para llevar a cabo proyectos como el anunciado este viernes en Sant Joan de Moró “con el objetivo de que los 135 municipios de Castellón cuenten con las mismas oportunidades y los mismos servicios”, ha finalizado la presidenta de la Diputación.