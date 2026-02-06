Onda refuerza sus polígonos con una nueva partida y creará una brigada de industria

Onda ha aprobado este viernes por unanimidad en el pleno una modificación de créditos mediante suplementos y créditos extraordinarios con el objetivo de adaptar el presupuesto municipal a las necesidades reales del ejercicio y reforzar inversiones estratégicas, con especial atención al impulso del sector industrial, uno de los principales motores económicos del municipio.

Entre las medidas más destacadas sobresale una modificación de 89.000 euros, que permitirá crear una nueva partida presupuestaria para potenciar la actividad industrial y a intensificar la colaboración con empresas y entidades de los polígonos de Onda. Esta medida permitirá desarrollar acciones específicas orientadas a mejorar la competitividad y consolidar el tirón industrial de la localidad.

El pleno ha aprobado este modificación de créditos por unanimidad. / Mediterráneo

La alcaldesa, Carmina Ballester, ha subrayado que “un presupuesto responsable no es rígido, sino dinámico, capaz de adaptarse a cada momento para seguir invirtiendo, apoyar a nuestro tejido industrial y responder a las necesidades reales de los ondenses”.

¿En qué consistirá esta brigada?

Desde el equipo de gobierno (PP) ponen en valor que esta nueva partida e enmarca en una estrategia más amplia de apoyo a sus polos logísticos, que incluye el trabajo previo para la creación de una brigada de industria. Este servicio municipal tendrá como finalidad atender de forma directa las necesidades de los polígonos, mejorar su mantenimiento y reforzar su atractividad y competitividad.

Transparencia, control y fiscalidad social

Durante la sesión plenaria también se ha dado cuenta de los informes de control interno correspondientes al ejercicio 2024, en cumplimiento de la normativa estatal de fiscalización de las entidades locales, así como del seguimiento del personal eventual del cuarto trimestre de 2025.

El equipo de gobierno ha recordado que este modelo de gestión económica responsable se completa con una fiscalidad social consolidada para 2026, que mantiene la reducción del 15% del IBI, bonificaciones para familias numerosas, monoparentales y colectivos vulnerables, así como incentivos fiscales para empresas e inversiones industriales.

En este sentido, la portavoz del gobierno local y concejala de Hacienda, María Prades Álvarez, ha destacado que estas medidas buscan “aliviar la carga fiscal de las familias, apoyar la actividad económica y garantizar una gestión clara, transparente y eficaz al servicio de los ondenses”.

Reconocimiento a la Policía Local

Otro de los puntos destacados del pleno ha sido el reconocimiento público a la Policía Local de Onda tras la publicación de su memoria anual de 2025. El concejal de Seguridad Ciudadana, Paco Pastor, ha agradecido el trabajo del cuerpo policial, poniendo en valor más de 32.500 actuaciones al servicio de los vecinos.

Entre ellas se incluyen intervenciones de seguridad ciudadana, más de 1.500 asistencias a personas vulnerables, mediaciones vecinales y miles de actuaciones de seguridad vial, especialmente en entornos escolares y eventos multitudinarios, destacando la cercanía, profesionalidad y vocación de servicio de los agentes.