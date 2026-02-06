Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Apoyo a la natalidad

Un pueblo de Castellón da 500 euros por cada bebé nacido o adoptado

El Ayuntamiento lanza una línea de ayudas con un presupuesto máximo de 20.000 euros

Un bebé coge el dedo de un adulto, en una foto de archivo.

Un bebé coge el dedo de un adulto, en una foto de archivo. / Archivo / Europa press

Miguel Ángel Sánchez

500 euros por cada bebé recién nacido o adoptado. Es la medida que ha vuelto a poner en marcha el Ayuntamiento de Moncofa a trevés del cheque bebé, una ayuda directa destinada a respaldar a las familias que hayan tenido un nacimiento o realizado una adopción durante el año 2025.

El plazo para solicitar esta subvención permanecerá activo hasta el próximo 26 de febrero. La iniciativa se concede en régimen de concurrencia competitiva y cuenta con un presupuesto total de hasta 20.000 euros, reafirmando el compromiso municipal con las políticas de apoyo a la natalidad y al bienestar de las familias.

Ayuda directa para apoyar a las familias

La concejala de Servicios Sociales, María Teresa Alemany, ha subrayado que el objetivo de esta medida es acompañar a las familias en una etapa clave, como es la llegada de un nuevo miembro al hogar. “Desde el Ayuntamiento de Moncofa queremos seguir apoyando a nuestros vecinos y vecinas en un momento tan especial. El cheque bebé es una ayuda directa pensada para estar a su lado cuando más lo necesitan”, ha señalado.

Noticias relacionadas y más

Podrán beneficiarse de esta ayuda los padres o adoptantes que figuren como titulares en el libro de familia, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras. Entre ellos, se incluye que al menos uno de los progenitores esté empadronado en Moncofa, con una antigüedad mínima de dos años ininterrumpidos antes del nacimiento o adopción, así como estar al corriente de las obligaciones tributarias municipales.

