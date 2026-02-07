Reunión con responsables autonómicos del área sociosanitaria
L'Alcora comenzará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia
Antes de comenzar las obras, el pleno aprobará en un plazo de tres meses la modificación necesaria del PGOU para que la zona pase a tener uso dotacional
R. D. A.
L'Alcora iniciará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia de mayores proyectada en el municipio. Así lo pusieron de manifiesto tras la reunión de trabajo mantenida en València por el alcalde, Samuel Falomir, junto a la concejala de Políticas Inclusivas, Tica Pons, y el concejal de Urbanismo, Erik Torner, con la secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, Rosa Ferrando, y el director general de Infraestructuras Sociosanitarias, Borja Ottobrino.
El encuentro sirvió para avanzar en la planificación del proyecto y reforzar la colaboración entre ambas administraciones. Falomir agradeció la buena predisposición y voluntad de cooperación mostrada por los responsables autonómicos para seguir impulsando una infraestructura estratégica y muy reivindicada para el futuro de l’Alcora.
Como ha publicado Mediterráneo, la futura residencia está proyectada en los terrenos de la antigua fábrica Sanchis, un recinto industrial en desuso que el Ayuntamiento adquirió a finales de 2024 tras un intenso proceso de negociación con la Sareb, con el objetivo de recuperar un espacio degradado y destinarlo a usos de interés público. El ámbito total cuenta con una superficie aproximada de 18.000 metros cuadrados, de los cuales unos 8.000 se destinarán a la residencia, mientras que el resto se reservará para nuevos equipamientos y servicios municipales todavía por definir.
En la actualidad, el consistorio tiene muy avanzada la redacción del proyecto de demolición de la antigua azulejera, una actuación que incluirá la retirada de fibrocemento, material peligroso para la salud, así como la limpieza integral de la parcela. La previsión municipal es que las obras de derribo puedan comenzar antes de que acabe el año, lo que permitirá dejar el solar preparado para el desarrollo de los futuros equipamientos.
Recalificación de terrenos fundamental
De forma paralela, el ejecutivo local (PSPV-PSOE) trabaja para que, en un plazo aproximado de tres meses, el pleno apruebe la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) necesaria para que el suelo pase a tener uso dotacional, un requisito imprescindible para poder construir la residencia en este emplazamiento.
El alcalde reivindica que la futura residencia permitirá garantizar una atención adecuada y favorecer que puedan permanecer en su entorno más cercano, al tiempo que contribuirá a la transformación urbana de una zona estratégica del casco urbano. "Recuperar esta zona era un compromiso de este equipo de gobierno y permitirá abrir la puerta a un proyecto ambicioso que incluirá el centro para personas mayores", recalca Falomir, que sin duda es uno de los servicios más demandados por los vecinos.
El PP pide a Falomir que deje de vender humo con el proyecto de la residencia
El Partido Popular de l’Alcora ha hecho un llamamiento al alcalde, Samuel Falomir (PSOE) para “ponerse a trabajar con hechos y dejar de vender humo con la residencia” porque “después de años de propaganda” la “única verdad es que l’Alcora sigue sin suelo preparado para construir esta instalación”.
Las manifestaciones las hace el portavoz del PP en la l’Alcora, Vicente Mateo, quien recuerda que el alcalde lleva cerca de un lustro anunciando el proyecto “como si fuera una realidad inmediata” cuando lo cierto es “que ni siquiera los suyos al frente del Consell, lo incorporaron en presupuesto cuando gobernaban”.
Y el problema es que Falomir crea con sus anuncios “falsas expectativas”. La realidad es que el suelo donde el alcalde pretende ubicar la residencia “ni está recalificado, ni está habilitado, ni está urbanizado…”. “Hay que trabajar con los pies en la tierra, siendo realistas y no con castillos en el aire. Explicando a la gente lo que se ha hecho y lo que queda por hacer. Siendo sincero y no tratando de hacer política porque al final se crea una desafección entre los vecinos que se traduce en desconfianza”.
Y en este sentido, el PP de l’Alcora reclama “todos los recursos, beneficios y servicios que merece nuestro pueblo. Porque los vecinos de l’Alcora no merecen menos”. “Pero que sean hechos, avances, trabajo y no cantos de sirena, porque la población está ya cansada de escuchar y no creer”. “Porque el proyecto de la residencia, es como el del hotel o la discoteca. Anuncios y más anuncios que claridad y realismo”.
