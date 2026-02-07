L'Alcora comenzará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia

L'Alcora iniciará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia de mayores proyectada en el municipio. Así lo pusieron de manifiesto tras la reunión de trabajo mantenida en València por el alcalde, Samuel Falomir, junto a la concejala de Políticas Inclusivas, Tica Pons, y el concejal de Urbanismo, Erik Torner, con la secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, Rosa Ferrando, y el director general de Infraestructuras Sociosanitarias, Borja Ottobrino.

Foto de la reunión que la delegación alcorina, encabezada por el alcalde, mantuvo en València para avanzar sobre el proyecto de la residencia. / R. D. A.

El encuentro sirvió para avanzar en la planificación del proyecto y reforzar la colaboración entre ambas administraciones. Falomir agradeció la buena predisposición y voluntad de cooperación mostrada por los responsables autonómicos para seguir impulsando una infraestructura estratégica y muy reivindicada para el futuro de l’Alcora.

Como ha publicado Mediterráneo, la futura residencia está proyectada en los terrenos de la antigua fábrica Sanchis, un recinto industrial en desuso que el Ayuntamiento adquirió a finales de 2024 tras un intenso proceso de negociación con la Sareb, con el objetivo de recuperar un espacio degradado y destinarlo a usos de interés público. El ámbito total cuenta con una superficie aproximada de 18.000 metros cuadrados, de los cuales unos 8.000 se destinarán a la residencia, mientras que el resto se reservará para nuevos equipamientos y servicios municipales todavía por definir.

En la actualidad, el consistorio tiene muy avanzada la redacción del proyecto de demolición de la antigua azulejera, una actuación que incluirá la retirada de fibrocemento, material peligroso para la salud, así como la limpieza integral de la parcela. La previsión municipal es que las obras de derribo puedan comenzar antes de que acabe el año, lo que permitirá dejar el solar preparado para el desarrollo de los futuros equipamientos.

Una imagen de cómo se encuentra por dentro la fábrica Sanchis, en una visita institucional. / R. D. A.

Recalificación de terrenos fundamental

De forma paralela, el ejecutivo local (PSPV-PSOE) trabaja para que, en un plazo aproximado de tres meses, el pleno apruebe la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) necesaria para que el suelo pase a tener uso dotacional, un requisito imprescindible para poder construir la residencia en este emplazamiento.

El alcalde reivindica que la futura residencia permitirá garantizar una atención adecuada y favorecer que puedan permanecer en su entorno más cercano, al tiempo que contribuirá a la transformación urbana de una zona estratégica del casco urbano. "Recuperar esta zona era un compromiso de este equipo de gobierno y permitirá abrir la puerta a un proyecto ambicioso que incluirá el centro para personas mayores", recalca Falomir, que sin duda es uno de los servicios más demandados por los vecinos.