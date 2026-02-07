Almassora suma 70 proyectos estudiantiles en una edición récord

Almassora acogerá el próximo jueves 27 de febrero, en la Casa de la Cultura, el acto de entrega de premios del décimo Certamen de Fomento del Espíritu Emprendedor de los Estudiantes de Almassora, una iniciativa impulsada por el Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI) de Castellón, UBE y el Ayuntamiento.

En esta edición, el certamen ha registrado una participación récord, con un total de 70 trabajos presentados y 115 alumnos procedentes de los tres centros educativos participantes. En concreto, se han presentado 51 ideas correspondientes a la categoría A y 19 propuestas de la categoría B, un dato que refleja el creciente interés del alumnado por la innovación y el desarrollo de proyectos empresariales.

Las propuestas han sido elaboradas por estudiantes de ciclos formativos de grado superior de los institutos Álvaro Falomir, Vila-roja y el Centro de Formación Profesional Cervantes, que han trabajado en la creación de ideas y proyectos empresariales abordando aspectos clave como la diferenciación en el mercado, la definición de productos o servicios, la estrategia comercial, la viabilidad financiera y la presentación final de cada proyecto.

Calendario y proceso de evaluación

La comisión de valoración se reunirá el 19 de febrero para analizar los trabajos presentados, mientras que el 26 de febrero será el jurado el encargado de decidir los proyectos premiados, que se darán a conocer en el acto oficial del día siguiente.

El concejal de juventud, Vicente Blay Casino, ha destacado que este certamen demuestra que en Almassora “contamos con jóvenes con talento, iniciativa y una clara vocación emprendedora, capaces de desarrollar ideas innovadoras y con gran potencial”.

Para la preparación del certamen, el CEEI Castellón ha impartido charlas formativas en las aulas, centradas en motivación, creatividad y modelo de negocio, con el objetivo de orientar al alumnado en el desarrollo de sus propuestas y en el proceso de participación.