El Carnaval llena Peñíscola de disfraces y comparsas
Desfiles, bailes de máscaras y actividades populares marcan un fin de semana festivo que culmina hoy con chocolatada
Peñíscola vive este fin de semana el Carnaval con múltiples actos que han contado con un notable éxito de participación y una amplia presencia de público en las distintas actividades programadas.
La celebración arrancó el viernes con el baile de disfraces infantil en la carpa de fiestas, dando paso por la noche a la programación dirigida al público adulto con el tradicional baile de máscaras y la discomóvil, en la que se celebró el primer concurso de disfraces.
La jornada del sábado estuvo marcada por el primer desfile de comparsas, en el que participaron 17 agrupaciones, entre ellas la reina y la corte de honor 2025, llenando las calles de color, música y ambiente festivo. El día concluye con un nuevo baile de máscaras en la carpa de fiestas.
Últimos actos
El Carnaval se cerrará este domingo con el segundo desfile de comparsas y la tradicional chocolatada popular, poniendo el broche final a un fin de semana de convivencia y celebración.
