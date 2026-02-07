Cerca de 1.000 personas llenan la Festa de les Paelles de Sant Blai en Burriana

Burriana continúa inmersa en la celebración de sus fiestas patronales de Sant Blai 2026 y este fin de semana vive uno de los actos más multitudinarios y esperados por vecinos, peñistas y visitantes. La XI Festa de les Paelles ha reunido a cerca de 1.000 personas en la Terrassa Payà y la calle Sant Vicent, consolidándose como una de las citas más populares del programa festivo.

El Ayuntamiento de Burriana ha facilitado a los grupos inscritos todo lo necesario para la elaboración de las paellas, en una jornada que ha combinado tradición, gastronomía y un completo programa de animación pensado para todos los públicos.

La música ha marcado el inicio de la fiesta desde primera hora. A las 11.30 horas, Paradita Flamenca ha amenizado los preparativos de las paellas, mientras que el público infantil ha disfrutado de actividades y animación a cargo de Monitors hasta las 14.30 horas.

Música y ambiente festivo durante toda la tarde

Tras la comida, la celebración ha continuado a partir de las 16.00 horas con las sesiones de Dj Indu y Dj Xay, que mantienen el ambiente festivo durante la sobremesa. El cierre musical de la jornada llega a las 18.00 horas con la actuación de la orquesta Monkey Band, que pone el broche final a un día de convivencia y fiesta en pleno centro de la ciudad.

La Festa de les Paelles vuelve así a demostrar su capacidad de convocatoria y su papel destacado dentro de las fiestas de Sant Blai, convirtiendo Burriana en un punto de encuentro festivo para todas las edades.