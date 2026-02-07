Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CastellónCanción Magdalena 2026Muere Jacinto HerediaCorredor MediterráneoAgenda del fin de semana
instagramlinkedin

Cerca de 1.000 personas llenan la Festa de les Paelles de Sant Blai en Burriana

La XI edición convierte la Terrassa Payà y la calle Sant Vicent en el epicentro festivo con gastronomía, animación infantil y música durante toda la jornada

GALERÍA I Las paellas de Burriana en imágenes

GALERÍA I Las paellas de Burriana en imágenes

Ver galería

GALERÍA I Las paellas de Burriana en imágenes /

Concha Marcos

Burriana

Burriana continúa inmersa en la celebración de sus fiestas patronales de Sant Blai 2026 y este fin de semana vive uno de los actos más multitudinarios y esperados por vecinos, peñistas y visitantes. La XI Festa de les Paelles ha reunido a cerca de 1.000 personas en la Terrassa Payà y la calle Sant Vicent, consolidándose como una de las citas más populares del programa festivo.

El Ayuntamiento de Burriana ha facilitado a los grupos inscritos todo lo necesario para la elaboración de las paellas, en una jornada que ha combinado tradición, gastronomía y un completo programa de animación pensado para todos los públicos.

La música ha marcado el inicio de la fiesta desde primera hora. A las 11.30 horas, Paradita Flamenca ha amenizado los preparativos de las paellas, mientras que el público infantil ha disfrutado de actividades y animación a cargo de Monitors hasta las 14.30 horas.

Música y ambiente festivo durante toda la tarde

Tras la comida, la celebración ha continuado a partir de las 16.00 horas con las sesiones de Dj Indu y Dj Xay, que mantienen el ambiente festivo durante la sobremesa. El cierre musical de la jornada llega a las 18.00 horas con la actuación de la orquesta Monkey Band, que pone el broche final a un día de convivencia y fiesta en pleno centro de la ciudad.

Noticias relacionadas y más

La Festa de les Paelles vuelve así a demostrar su capacidad de convocatoria y su papel destacado dentro de las fiestas de Sant Blai, convirtiendo Burriana en un punto de encuentro festivo para todas las edades.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea
  2. Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación
  3. Empieza la retirada de amianto del antiguo restaurante en el solar del parque acuático de la Vall
  4. El declive de una marjal de Castellón: Un santuario de biodiversidad que agoniza por falta de agua
  5. Un pueblo de Castellón con 35 vecinos busca gestor para su único bar y el hostal y ofrece casa a estrenar por un precio simbólico: “es un chollo”
  6. Una pedanía de Castellón se sigue desplazando y nadie actúa: las grietas crecen ante la indignación vecinal
  7. Compromís se rompe y se queda sin concejales en Burriana
  8. Un pueblo de Castellón cierra un cementerio con 146 años de historia

Cerca de 1.000 personas llenan la Festa de les Paelles de Sant Blai en Burriana

Cerca de 1.000 personas llenan la Festa de les Paelles de Sant Blai en Burriana

L'Alcora comenzará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia

L'Alcora comenzará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia

Moncofa invierte 104.000 euros en reforzar la evacuación de pluviales en la estación de bombeo

Moncofa invierte 104.000 euros en reforzar la evacuación de pluviales en la estación de bombeo

Moncofa da 500 euros por cada bebé nacido o adoptado

Moncofa da 500 euros por cada bebé nacido o adoptado

El Carnaval de Vinaròs se tiñe de blanco con la renovada batalla de la harina

El Carnaval de Vinaròs se tiñe de blanco con la renovada batalla de la harina

Orpesa calienta motores para un Carnaval con actividades infantiles, desfile y música

La Diputación aportará 135.000 € para dar una segunda vida al antiguo cine de Moró

La Diputación aportará 135.000 € para dar una segunda vida al antiguo cine de Moró

Compromís lleva a Madrid la defensa de los poblados marítimos de Castellón

Compromís lleva a Madrid la defensa de los poblados marítimos de Castellón
Tracking Pixel Contents