Comidas populares y disfraces infantiles llenan de vida el sábado de Santa Águeda en Benicàssim

Familias y público de todas las edades se han dado cita este sábado en la carpa del bulevar para compartir una programación especial del fin de semana de Santa Águeda marcada por la gastronomía popular y el protagonismo infantil en Benicàssim.

La comida monumental, con el reparto de raciones de tombet de bou, ha congregado a numerosos comensales al mediodía, en un ambiente distendido que convirtió el recinto en uno de los principales puntos de encuentro del día dentro del programa festivo.

La tarde ha estado dedicada especialmente a los más pequeños con el desfile infantil de disfraces, que llenó de color y música el recorrido desde la plaza de les Corts Valencianes hasta la carpa del bulevar. Los niños disfrutaron de su actividad estrella --suspendida en las fiestas de Sant Antoni por los tres días de luto en respeto a las víctimas del accidente de tren de Adamuz-- con la animación musical ante la mirada de familiares y asistentes, que acompañaron el pasacalle a lo largo de todo el trayecto.

Tras el desfile, la actividad ha continuado con juegos y propuestas infantiles, demotrando los más pequeños sus habilidades con la plastilina, prolongando el ambiente festivo durante la tarde. Ya por la noche, la programación incluye la cena popular de sobaquillo, seguida del bingo festero y la actuación musical de El Serrucho, que cerrará una jornada intensa y muy participativa.

Los festeros durante la cena de sobaquillo en la carpa del bulevar. / MEDITERRÁNEO

El programa del fin de semana arrancó el viernes por la noche con una cena popular de sobaquillo en la carpa, acompañada del juego Me suena tu cara, organizado por Joves Benicàssim, que dio inicio a los actos en honor a Santa Águeda.

Previsión de actos para este domingo

La programación especial --más completa este año por aglutinar algunos de los actos suspendidos en Sant Antoni-- culminará este domingo con el evento central, la tradicional romería de Santa Águeda, que partirá a las 09.30 horas desde la iglesia de Santo Tomás de Villanueva, acompañada por una gran traca. A las 12.00 horas, se celebrará la misa campera, con la que se pondrá el broche final al fin de semana.