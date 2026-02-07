La Falla la Barraca de Benicarló proclama a sus cargos en su 45º aniversario
Gal·la Ortiz, Mia Cataleya Montes y Bruno García protagonizan la proclamación del cuadro de honor para este 2026
La comisión de la Falla la Barraca de Benicarló ha celebrado este sábado el acto con el que ha presentado a los máximos representantes para este 2026, año en el que conmemora sus 45 años de historia, y ha despedido al cuadro de honor de 2025.
El auditorio Pedro Mercader ha aplaudido la imposición de bandas con la que se ha proclamado fallera mayor a Gal•la Ortiz, fallera y fallero mayor infantil a Mia Cataleya Montes y Bruno García, padrina de la falla a Marina Fontanet, presidente de honor a Carlos Jiménez, padrina del aniversario a Tifani Ortiz y de la Comissió a Lucía Fontanet. La persona que ha ejercido como mantenedora del acto ha sido Vanessa Centelles.
Continúa el calendario de exaltaciones
El calendario de exaltaciones continúa este domingo con el acto de la Falla Els Cremats en Benicarló.
Suscríbete para seguir leyendo
- 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea
- Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación
- Empieza la retirada de amianto del antiguo restaurante en el solar del parque acuático de la Vall
- El declive de una marjal de Castellón: Un santuario de biodiversidad que agoniza por falta de agua
- Un pueblo de Castellón con 35 vecinos busca gestor para su único bar y el hostal y ofrece casa a estrenar por un precio simbólico: “es un chollo”
- Una pedanía de Castellón se sigue desplazando y nadie actúa: las grietas crecen ante la indignación vecinal
- Compromís se rompe y se queda sin concejales en Burriana
- Un pueblo de Castellón cierra un cementerio con 146 años de historia