La Falla la Barraca de Benicarló proclama a sus cargos en su 45º aniversario

La comisión de la Falla la Barraca de Benicarló ha celebrado este sábado el acto con el que ha presentado a los máximos representantes para este 2026, año en el que conmemora sus 45 años de historia, y ha despedido al cuadro de honor de 2025.

El auditorio Pedro Mercader ha aplaudido la imposición de bandas con la que se ha proclamado fallera mayor a Gal•la Ortiz, fallera y fallero mayor infantil a Mia Cataleya Montes y Bruno García, padrina de la falla a Marina Fontanet, presidente de honor a Carlos Jiménez, padrina del aniversario a Tifani Ortiz y de la Comissió a Lucía Fontanet. La persona que ha ejercido como mantenedora del acto ha sido Vanessa Centelles.

Continúa el calendario de exaltaciones

El calendario de exaltaciones continúa este domingo con el acto de la Falla Els Cremats en Benicarló.