El Mercado de la Trufa de Morella arrasa en su estreno

La primera edición del Mercado de la Trufa de Morella ha debutado este sábado con un notable éxito de público, convirtiendo la calle porticada en un punto de encuentro para cientos de vecinos y visitantes que se acercaron para conocer de primera mano el producto estrella del territorio: la trufa negra.

Con más de una decena de paradas, el mercado ofrece trufa fresca, así como una variada muestra de productos de kilómetro cero, entre los que destacan embutidos artesanos y miel, poniendo en valor la calidad y la proximidad de la producción local vinculada al llamado oro negro.

Novela negra

Entre las propuestas complementarias, el mercado cuenta con un expositor de libros en el que participan los organizadores del festival Morella Negra com la Trufa, que aprovechan su presencia para promocionar este evento gastro-literario que une la trufa y la novela negra y que se celebrará en Morella del 27 de febrero al 2 de marzo.

La programación incluye además actividades gastronómicas muy seguidas por el público. Este sábado por la mañana tuvo lugar una degustación de trufa y vino, patrocinada por el Ayuntamiento de Morella y Asetmico (Associació d’Empresaris Turístics de Morella i Comarca), que registró una elevada participación. Por la tarde, el jefe de sala del restaurante Vinatea, Diego Alcón, ha presentado el cóctel de trufa que revolucionó recientemente la muestra Madrid Fusión, sorprendiendo a los asistentes por su originalidad.

Desde Asetmico, la valoración del mercado es muy positiva. Su presidente, Adrián Deusdad, destaca: «El Mercado de la Trufa es una herramienta clave para poner en valor nuestro producto, dinamizar el comercio local y atraer visitantes en meses tradicionalmente más tranquilos para el turismo».

El Mercado, que se inscribe en las 23 Jornadas de la Trufa, vivirá este domingo su segunda y última jornada, con apertura a las 10.00 horas.