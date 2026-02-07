Moncofa invierte 104.000 euros en reforzar la evacuación de pluviales en la estación de bombeo

El Ayuntamiento de Moncofa está llevando a cabo, a través de la empresa Facsa, una importante actuación de mejora en el sistema de recogida y evacuación de aguas pluviales del municipio con la instalación de una tercera bomba en la estación de bombeo ubicada en la zona conocida como Satse. Esta intervención cuenta con una inversión prevista de 104.539 euros, reafirmando el compromiso del consistorio con la modernización de las infraestructuras hidráulicas y la prevención de problemas derivados de episodios de lluvias intensas.

La finalidad principal de esta nueva inversión es evitar la acumulación de grandes cantidades de agua en este punto concreto del municipio, una zona especialmente sensible debido a su configuración urbana. La rasante del vial se encuentra a una cota inferior respecto a las calles que confluyen en él, lo que provoca que, en situaciones de lluvias torrenciales, el agua tienda a concentrarse de manera significativa. En episodios recientes, el nivel del agua ha llegado a superar los 60 centímetros de altura, afectando no solo al propio vial, sino también a las calles colindantes y generando importantes inconvenientes tanto para el tráfico como para la seguridad de los vecinos.

Estación soterrada

Ante esta problemática, el concejal de Urbanismo, Luis Ángel, explica que la estación de bombeo se encuentra enterrada y dispone del espacio necesario para albergar una tercera bomba, lo que ha permitido tomar esta decisión estratégica. Según ha manifestado, “como la estación de bombeo está soterrada y hay espacio para ubicar una tercera bomba, hemos tomado esta decisión porque, de esta manera, el agua se expulsará con suma rapidez y evitaremos la acumulación en todo este entorno”. Esta mejora permitirá incrementar notablemente la capacidad de evacuación del sistema, reduciendo el riesgo de inundaciones y minimizando los efectos de las lluvias intensas.

Por su parte, el alcalde de Moncofa, Wences Alós, subraya la relevancia de esta actuación dentro de la planificación municipal. “Con esta inversión conseguimos dar un paso muy importante en la modernización de las infraestructuras de bombeo de Moncofa. Mejoramos la evacuación de las aguas pluviales”, ha señalado, destacando que este tipo de intervenciones "son esenciales para adaptar el municipio a los nuevos escenarios climáticos y garantizar un entorno urbano más seguro y resiliente".