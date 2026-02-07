Onda reúne a más de 120 participantes en las X Jornadas ‘Connectant per a sentir’

Onda ha vuelto a convertirse en punto de encuentro de la comunidad educativa con la celebración de las X Jornadas Formativas ‘Connectant per a sentir’, que han congregado a más de 120 participantes, entre docentes, familias y profesionales, durante dos intensas jornadas centradas este año en la neuroeducación y el bienestar emocional.

Esta décima edición ha confirmado la consolidación de una iniciativa municipal que, 10 años después de su nacimiento, se ha convertido en una cita formativa estable y reconocida dentro del calendario educativo local, adaptando en cada edición sus contenidos a las necesidades y desafíos educativos del momento.

En este sentido, la concejala de Educación y Formación, María Ojeda, ha destacado que “la elevada participación y la implicación de los asistentes demuestran que existe una necesidad real de espacios formativos que ayuden a educar desde la emoción, la ciencia y el bienestar”.

Una década de formación adaptada a la realidad educativa

Bajo el lema Connectant per a sentir, las X Jornadas Formativas han puesto el foco este año en una educación más humana, integral y conectada con la realidad de las aulas y de las familias.

Las sesiones, celebradas en la Casa de la Cultura, han abordado desde una perspectiva científica y aplicada cuestiones clave como el funcionamiento del cerebro en los procesos de aprendizaje, la influencia de los hábitos saludables en el desarrollo cognitivo y el acompañamiento emocional en la infancia y la adolescencia.

A través de ponencias y talleres, los participantes han podido profundizar en cómo aprende el cerebro y trabajar de forma práctica el desarrollo de competencias psicoemocionales, la creación de entornos educativos más calmados, el acompañamiento respetuoso de la infancia y la gestión responsable del uso de pantallas.

Ojeda ha agradecido la implicación de ponentes, participantes y entidades colaboradoras, y ha subrayado que estas jornadas forman parte de una apuesta municipal sostenida por la formación educativa. En este sentido, ha avanzado que “seguiremos impulsando iniciativas que ayuden a construir una educación más consciente, más saludable y mejor preparada para el futuro”.