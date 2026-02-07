Una población de Castellón quiere recuperar la memoria de sus escuelas de masías

Una población de la provincia de Castellón ha empezado a trabajar en la recuperación de la memoria material e inmaterial de las antiguas escuelas rurales del municipio, una iniciativa impulsada por el Museo Pedagógico de Castellón de la Universitat Jaume I y enmarcada dentro del proyecto de educación sociocomunitaria Escoles de masos. Un arxiu viu.

La línea de trabajo que se ha establecido combina investigación, educación patrimonial y participación comunitaria para generar un proyecto de movilización del conocimiento alrededor de la memoria educativa y de su contemporaneización. El proyecto contempla la realización de talleres intergeneracionales, recogida de testimonios orales, exposiciones, jornadas y actividades escolares, a partir de las que se aspira a construir un archivo vivo que recoja las experiencias de quienes estudiaron, enseñaron o vivieron alrededor de estas pequeñas escuelas rurales, que dieron servicio a las familias masoveras durante buena parte del siglo XX, y que fueron fundamentales en la historia educativa y social del territorio.

El acto reunió a representantes de todas las entidades que colaboran en el proyecto. / Mediterráneo

El proyecto de les Coves de Vinromà se presentó en una jornada celebrada en el salón de la Caixa Rural en la que participaron las entidades que integran el proyecto: el Ayuntamiento de les Coves de Vinromà, el Museo Pedagógico de Castellón de la UJI y también el CEIP La Moreria y la Asociación Cultural Tossal Gros, que son las dos entidades de la localidad que coordinarán las actividades que se desarrollarán en el municipio en los próximos meses. En este sentido, durante el acto se hizo un llamamiento especial al antiguo alumnado de estas escuelas para que participe activamente en el proyecto, compartiendo recuerdos, testimonios y materiales escolares con el objetivo de crear un archivo vivo que preserve y contemporice esta parte fundamental de la memoria colectiva de les Coves de Vinromà, una petición que fue atendida por cerca de 40 personas que se presentaron voluntarias para participar en las actividades.

Intervenciones

El acto contó con las intervenciones de la alcaldesa de les Coves de Vinromà, Irma Povedano, que destacó el compromiso del Ayuntamiento con iniciativas que ponen en valor la historia y la identidad del municipio; el director del Museo Pedagógico de Castelló, Joan Traver; y el coordinador del proyecto Cartografia de les escoles de masos de Castelló, Tomàs Segarra, una iniciativa impulsada desde el Museo Pedagógico. También participaron la directora del CEIP La Morería, Elena Doñate, y el presidente de la Asociación Cultural Tossal Gros, Pascual Boira.

Con este proyecto, la población de Les Coves de Vinromà se une a la red de municipios que trabajan por la recuperación del patrimonio escolar existente en las masías y a la que ya pertenecen Llucena, Benassal y Atzeneta del Maestrat. Precisamente, varios responsables de los proyectos Escoles de masos como Odet Moliner, en representación de la Asociación Cultural de Llucena, y Emili Barreda y Pilar Vidal, de la Asociación de Amigos y Amigas de la Escuela del Canto de Benassal, compartieron las experiencias ya desarrolladas en sus pueblos en relación con la recuperación de la memoria material e inmaterial de las escuelas de masías.

Alta participación

La jornada, que contó con una alta participación, la cerró José Caño, tallerista y coordinador de la actividad Impressio(n)arte, que explicó esta propuesta educativa, en la que alumnado del CEIP La Moreria y estudiantado de las titulaciones de maestro/a de la Universitat Jaume I compartieron una jornada conjunta que incluyó una excursión a la antigua escuela del Mas de Ramona de Les Coves, así como talleres de impresión y de encuadernación, combinando patrimonio, memoria y educación.

Noticias relacionadas

La jornada Escoles de masos a les Coves de Vinromà consolida el trabajo conjunto entre administración local, comunidad educativa y tejido asociativo, con el objetivo de preservar y transmitir la memoria de las escuelas rurales y su papel esencial en la historia del municipio de Les Coves con el apoyo del Museo Pedagógico de Castellón.