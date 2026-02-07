El PPCS lidera la defensa del interior con inversiones para frenar la despoblación

El PP de la provincia de Castellón «lidera la defensa del mundo rural con inversiones clave que Diputación y Consell inyectan para frenar la despoblación que el PSOE alienta con migajas». Así lo ha puesto de manifiesto este sábado el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, quien se ha reunido con más de una docena de alcaldes y portavoces del PP en la zona interior del Maestrat para reivindicar «la acción del Gobierno de España, que en manos del PSOE solo fomenta la despoblación».

El encuentro mantenido en Benassal ha servido para “seguir promoviendo acciones en defensa de un mundo rural que es bandera para nuestro partido”. Y ese mensaje “no está vacío, sino lleno de contenido como demuestra la inversión de la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, que ya ha inyectado los 15,2 millones de euros del Fondo de Cooperación. “Y no solo eso, es que ha aprobado la mayor cuantía de la historia del Plan Impulsa, con 32,5 millones de euros para nuestros pequeños pueblos”.

Imagen de la reunión de los populares mantenida en Benassal. / Mediterráneo

“El PP cumple su palabra”, ha expresado el número dos del PPCS, “y eso le sienta bien al mundo rural”. En el otro lado, el socialismo. “A nivel provincial, el PSPV solo mueva ficha cuando toca lavarle la cara a su líder”, lamenta el número dos del PPCS. Porque la realidad es que “los 106 municipios afectados por la dana han salido adelante con los 44 millones que el PP ha aprobado en ayudas directas e inversiones a través de los gobiernos provincial y autonómico”. “¿Dónde está el PSOE? No lo vemos porque sencillamente no ha hecho nada”, ha lamentado Aguilella.

Financiación justa

Y su afirmación se apoya en las “entregas a cuenta mínimas” que registran los pueblos de interior,mientras PSOE y Compromís rechazan iniciativas que el PP registra en Diputación para defender una financiación justa. “Hoy las soluciones llegan con la política que mira a los ojos, escucha y responde con las soluciones que merecen los castellonenses”, ha declarado.

El Gobierno de España ha reducido drásticamente sus aportaciones a los pueblos de la provincia. “Reciben entregas ridículas, las mismas que ingresaban en 2023 pese a que la recaudación de impuestos se ha disparado”. Y en paralelo, “cuando llega a una dana, lo único que reciben son desplantes”. La realidad es que “frente al castigo de Pedro Sánchez, la Diputación y el Consell han invertido 44 millones de euros para recuperar el músculo de nuestra tierra tras la dana”.

Por último, Salvador Aguilella, secretario general del PPCS, ha recordado que “nunca un Gobierno de España ha sido tan lesivo para los intereses de nuestra provincia”. Con una reducción del 32% de las inversiones, “se ha alcanzado la cifra más baja de los últimos cuatro años”.