Vinaròs presume de Carnaval en una gala de primer nivel pese al viento

Las fantasías de las 32 reinas y reyes del Carnaval de Vinaròs ya han visto la luz y lo han hecho en una tarde-noche inolvidable, cargada de emoción, espectáculo y orgullo carnavalero. El estreno ha tenido lugar este sábado en un imponente escenario situado, por primera vez, en el muelle de poniente, un enclave que se convirtió en el marco perfecto para una gala cuidada hasta el último detalle por la Comisión Organizadora del Carnaval que dirige Christian Rubio.

La Gran Gala de Reinas y Reyes arrancó con la actuación del gimnasio Gentsana, una música muy especial compuesta para la ocasión, y la presentación de Nerea Sanfe, Marc Casanova y Berta Báidez, que han conducido el evento con dinamismo y cercanía. La energía fue en aumento con una estelar actuación de Bellini, que con su Samba do Brasil ha contagiado su ritmo a los miles de espectadores que han seguido la gala en directo.

Gala del Carnaval de Vinaròs 2026 / Javier Flores

La primera reina en pisar el escenario ha sido Alexia Aguayo Albiol, de la comparsa Marxeta 87, quien acaparó las miradas y los primeros grandes aplausos gracias a su coreografía y espectacular fantasía. A partir de ese momento, el público, totalmente entregado, no dejó de animar a sus reinas y reyes, muchos de ellos con pancartas y gritos de apoyo, en una muestra palpable del sentimiento que despierta el Carnaval en Vinaròs. No obstante, la presencia de fuerte viento, e incluso una fina lluvia, ha dificultado los bailes de las reinas, que tuvieron que ser ayudadas, e hizo variar el orden de salida, llegando a interrumpir el espectáculo en alguna ocasión.

La emoción fue aún mayor para las comparsas que celebran aniversarios muy especiales en esta edición. Es el caso de El Pilà, con su reina Mamen León; Els Dormilons, representados por Alma Delhom; y La Morterada, con Mireia Pla como reina, que cumplen 40 años. También fueron especialmente ovacionadas Depressa i Corrents y Els Mateixos, que alcanzan los 35 años; Fot-li Canya, que celebra sus 25; y Gent en dansa… i avant, que festeja su quinto cumpleaños con Mireia Herrera como reina. La última en salir al escenario ha sido Arantza Castell Domènech, reina de la comparsa Tomba i Tomba, poniendo el broche final al desfile de fantasías.

Creatividad, color y fantasía

Los trajes, auténticas obras de arte, podrán volver a admirarse en los desfiles del próximo fin de semana. La creatividad fue protagonista en cada diseño, tanto en la confección como en los materiales y el colorido, con un uso abundante de plumas, lentejuelas y adornos pensados para impactar visualmente. Fantasías únicas que brillaron aún más gracias a la cuidada iluminación de la gala.

El escenario sorprendió al público por su espectacular despliegue técnico y artístico, con múltiples detalles de la temática de esta edición: Del Mediterráneo a Indonesia. El montaje fue concebido y ejecutado por artistas y empresas de Vinaròs. La escultura principal fue obra del artista local Marc Méndez Viver, mientras que la pintura artística del decorado llevó la firma del reconocido artista urbano vinarocense Francisco López Chile.

La noche ha contado con las siempre impactantes actuaciones de la academia de baile Locura, Cumbiáfrica y de nuevo Bellini, presentes al inicio, a mitad y al final del evento. La gala se ha cerrado con un espectacular castillo de fuegos artificiales, mientras sonaba el himno del Carnaval de Vinaròs, poniendo un final emocionante a una noche mágica.

Domingo, paellas y dos nuevas galas

Este domingo es la fiesta de las paellas, en el recinto del carnaval, y a las 18.00 horas se celebra la gran gala de reinas y reyes infantil en el mismo escenario. A su conclusión, se iniciará el concurso Gala Drag Carnaval de Vinaròs 2026, presentada por Choriza May y Pupi Poisson.