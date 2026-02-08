Un alcalde de Castellón debatirá con Espinosa de los Monteros y Juan Lobato
El encuentro busca impulsar acuerdos y soluciones compartidas frente a los principales desafíos sociales
El alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista, David García Pérez, participará en un foro que tiene como objetivo recuperar la cultura del consenso como herramienta para afrontar los grandes retos de la sociedad actual.
El encuentro, organizado por la Fundación NESI, se celebrará en Guadarrama los días 26 y 27 de mayo de 2026, y plantea la necesidad de fomentar el diálogo en un contexto marcado por la polarización política y social.
Un espacio para el diálogo plural
En este foro, David García compartirá escenario con Iván Espinosa de los Monteros, uno de los fundadores de Vox, y con Juan Lobato, además de una amplia representación de profesionales del ámbito periodístico, empresarial, social y judicial.
Entre los participantes figuran responsables de organizaciones y entidades como More in Common España, Oxfam Intermón, Impact Hub Madrid, Political Watch o Basf, así como periodistas y analistas de reconocido prestigio y representantes del ámbito judicial y académico.
El foro pretende abrir un espacio neutral de encuentro en el que líderes políticos, empresas, administraciones públicas, medios de comunicación y ciudadanía puedan dialogar y trabajar conjuntamente en el diseño de soluciones con impacto real para el conjunto de España.
