Semana Santa
Almassora vibra con la 24 Exaltación Provincial del Tambor y el Bombo
Más de 700 músicos de 16 agrupaciones de toda la provincia llenan las calles de la Vila
Almassora es este domingo el epicentro provincial del sonido del tambor y el bombo con la celebración de las XXIV Jornadas Provinciales de Exaltación del Tambor y el Bombo, una multitudinaria cita cultural que ha reunido a más de 700 músicos pertenecientes a 16 agrupaciones de la provincia de Castellón.
El acto ha comenzado por la mañana en la plaza Mayor con la recreación de la tradicional Rompida de la Hora del Jueves Santo, en la que ha tenido un papel protagonista el bombo gigante de 2,20 metros de diámetro, el primero de estas características en la Comunitat Valenciana. La alcaldesa, María Tormo; el presidente de Tambors de Passió, Damián Aguilella; la reina, Sara Benet, junto a las damas, han sido los encargados de realizar el toque de honor que ha dado inicio a un recorrido musical por las calles de la Vila.
Tras el recorrido, se ha rendido un sentido homenaje al alcorino Melchor Paús, El xic, referente en el mundo del tambor y el bombo, con la entrega de un detalle a sus familiares y un emotivo minuto de silencio.
La plaza Mayor ha acogido posteriormente la exhibición conjunta de las agrupaciones participantes, ofreciendo una estampa única que ha conjugado tradición, identidad y sentimiento.
Acto institucional
Ya por la tarde, tendrá lugar el acto institucional y el desfile oficial, con la llegada escalonada de los grupos desde la plaza Pere Cornell hasta la plaza Mayor.
El acto oficial, en el que Tambors de Passió es la agrupación anfitriona, contará con la presencia de la alcaldesa; el diputado provincial de Cultura, Alejandro Clausell, miembros de la corporación municipal, la reina de las fiestas y su corte de honor, así como numerosos vecinos y visitantes que han llenado las calles para disfrutar de este encuentro cargado de simbolismo.
Durante el acto, intervendrán el diputado provincial de Cultura, el presidente de Tambors de Passió Almassora y la alcaldesa, María Tormo, quien pondrá en valor “el esfuerzo de las asociaciones y el orgullo que supone para Almassora acoger una jornada que engrandece nuestra Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial”.
El evento concluirá con la entrega de recuerdos conmemorativos a todas las agrupaciones participantes, en un ambiente de hermandad y respeto por una tradición profundamente arraigada en la provincia.
