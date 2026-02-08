Benicàssim honra a Santa Águeda con una romería masiva con 1.500 personas

Benicàssim vivió una romería de Santa Águeda masiva este domingo por la mañana en una jornada marcada por el buen tiempo, la tradición y el ambiente familiar que se consolida año tras año.

El sol acompañó desde primera hora a los romeros en el recorrido habitual desde la iglesia, en una de las citas más arraigadas del calendario festivo local, y en la que afortunadamente ya no soplaba el viento de jornadas anteriores.

La romería partió tras el repique de las campanas y el disparo de la traca, por parte de las reinas de las fiestas, Marta Mas y Ariadna Galán, desde la iglesia, al son de los dolçainers y con la imagen de la patrona precediendo la comitiva, seguida por todos los festeros y las autoridades municipales, encabezadas por la alcaldesa, Susana Marqués; y la concejala de Fiestas, Elena Llobell, también el párroco local, Luis Oliver, y más de un millar de vecinos.

GALERÍA I Todas las imágenes de la romería de Santa Águeda de Benicàssim /

Pañuelo al cuello, participaron en el recorrido festivo hasta el paraje habitual. Como marca la tradición, se realizó una primera parada a los pocos metros, en la calle Santa Águeda, donde las vecinas repartieron cocas y moscatel entre todos los participantes para coger fuerzas para el camino.

Una vez en la ermita, tras ascender unos tres kilómetros hasta el enclave, ubicado en la partida Jovellús, los romeros disfrutaron de un almuerzo y también se ofició la misa campera.

La alcaldesa, Susana Marqués, destacó el crecimiento sostenido de la romería y la buena respuesta ciudadana. Y es que, según señaló, cada año aumenta el número de personas que se suman a esta celebración, desconocida por algunos de los nuevos residentes del municipio.

"Este año se confeccionaron 600 pañuelos, que se agotaron por completo, y son muchos los que acuden conservando el pañuelo de ediciones anteriores", declaró la munícipe.

La participación total superó ampliamente el millar de personas, situándose en torno a 1.500 romeros este año.

Cierre al programa de actos

La romería de este domingo ha servido además para cerrar el intenso programa de actos del fin de semana de Santa Águeda, que este año ha sido especialmente completo. A las celebraciones tradicionales se han sumado varios actos que fueron suspendidos durante las fiestas patronales de Sant Antoni, tras decretarse tres días de luto nacional en señal de respeto por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

Marqués explicó que la decisión de parar los actos durante el luto respondió a "una voluntad de reflexión, solidaridad y respeto", y subrayó que la "ciudadanía entendió el gesto". La reprogramación de esas actividades ha permitido concentrar más propuestas durante el fin de semana de Santa Águeda, reforzando su peso dentro del calendario festivo.

Marqués puso en valor la evolución de esta celebración, que ha pasado de tener un carácter más vecinal a convertirse en una fiesta compartida por todo el municipio. Si anteriormente estaba muy vinculada a los vecinos de la calle Santa Águeda, hoy la romería congrega a personas de distintas zonas y urbanizaciones.