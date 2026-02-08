La Cursa de Sant Blai alcanza cerca de 1.900 participantes en Burriana

La Cursa de Sant Blai ha llenado de fiesta y deporte las calles de Burriana, congregando a cerca de 1.900 niños y adultos, una cifra que supera la participación registrada en la edición anterior. La prueba se consolida así como una de las citas más multitudinarias del calendario escolar y deportivo local.

El evento ha estado organizado por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Deportes, el Servei Municipal d’Esports (SME) y las AMPA de los centros educativos del municipio, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas y promover hábitos de vida saludables en un entorno festivo.

Las carreras se desarrollaron con salidas escalonadas según la edad de los participantes, desde los más pequeños, nacidos en 2023, hasta la categoría absoluta, para corredores nacidos en 2009 o antes. La organización adaptó los recorridos para garantizar la seguridad y la diversión de todos los participantes.

Entrega de trofeos y ambiente festivo

La jornada contó con la presencia del alcalde, Jorge Monferrer Daudí, junto al concejal de Deportes, Fran Capdevila, así como las reinas falleras de Burriana 2026, Laura Sendra y Ana Olivas, y miembros del equipo de gobierno. Al mediodía tuvo lugar la entrega de trofeos a los ganadores de cada categoría y todos los participantes recibieron una medalla, además de diversos regalos y obsequios.

Los participantes en la línea de salida en Burriana. / MEDITERRÁNEO

La Cursa de Sant Blai 2026 ha sido posible gracias a la colaboración de diferentes entidades y empresas del municipio, así como de numerosos clubes deportivos locales, implicados en la promoción del deporte y en el buen desarrollo de la prueba.

El concejal de Deportes valoró muy positivamente la jornada y destacó el ambiente vivido durante toda la mañana, señalando que “ha sido una jornada familiar deportiva extraordinaria en la que se ha respirado un ambiente inmejorable por todas las calles de nuestra ciudad”. Asimismo, agradeció la implicación de entidades, clubes, empresas y voluntarios que han hecho posible el evento y han contribuido a que el deporte sea uno de los protagonistas de las fiestas patronales.