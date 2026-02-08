La Generalitat analiza en dos municipios de Castellón los retos frente a la despoblación

La delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, ha realizado una visita institucional a Fuente la Reina y Villanueva de Viver, en el marco de la agenda de proximidad que recorre los 135 municipios de la provincia de Castellón.

La jornada ha permitido mantener reuniones de trabajo con los alcaldes de ambas localidades para analizar la situación de los municipios, especialmente en relación con los retos derivados de la despoblación. “Escuchar a los alcaldes y conocer el territorio sobre el terreno es fundamental para diseñar políticas ajustadas a la realidad de cada municipio”, ha señalado la delegada del Consell.

Asimismo, se ha avanzado en líneas de colaboración orientadas a simplificar los procedimientos administrativos, una demanda especialmente relevante en los municipios de menor tamaño. En este contexto, la delegada del Consell ha puesto en valor las medidas impulsadas por la Generalitat a través del Plan Simplifica.

La visita también ha incluido un recorrido por las calles de ambos municipios para conocer de primera mano su realidad social. En Villanueva de Viver, la agenda se ha completado con la visita al museo etnográfico de la casa-tienda, un espacio dedicado a la conservación del patrimonio histórico y cultural local, que contribuye a preservar la identidad del municipio y a poner en valor su historia y tradiciones.

Con esta visita, la Generalitat Valenciana refuerza su presencia institucional en el interior de la provincia y su compromiso con un desarrollo territorial equilibrado, basado en la cercanía, la cooperación institucional y la escucha activa de los municipios.