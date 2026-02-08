Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Arte urbanoCierre en el centroRestaurantes míticosNuevo festivoAgenda del fin de semana
instagramlinkedin

La marcha contra el cáncer de Onda pone el foco en la incorporación de un mamógrafo en el centro de salud

La jornada solidaria refuerza el mensaje de prevención y detección precoz de la enfermedad

La iniciativa reunió a familias de todas las edades en una jornada marcada por la concienciación y el apoyo social.

La iniciativa reunió a familias de todas las edades en una jornada marcada por la concienciación y el apoyo social. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Onda

Onda volvió a mostrar este domingo su compromiso social y sanitario con la celebración de una marcha familiar solidaria contra el cáncer, organizada por la Asociación Castellón Contra el Cáncer bajo el lema Todos contra el cáncer. Desde primeras horas de la mañana, familias, jóvenes, adultos y personas mayores recorrieron las calles del municipio en una jornada marcada por la concienciación, la solidaridad y el apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad.

La marcha se convirtió en un mensaje colectivo de esperanza, poniendo el acento en la importancia de la prevención, la detección precoz y la investigación como pilares fundamentales en la lucha contra el cáncer. Una movilización que volvió a reflejar la implicación de la ciudadanía y su respaldo a las entidades que trabajan día a día acompañando a pacientes y familiares.

Apuesta por la detección precoz

En el marco de esta jornada de concienciación, el ayuntamiento puso en valor su apuesta por la prevención, especialmente en el ámbito del cáncer de mama, con la incorporación de un mamógrafo en el Centro de Salud I, actualmente en proceso de licitación. Este nuevo equipamiento permitirá facilitar el acceso a las pruebas de cribado y mejorar la detección precoz, evitando desplazamientos a otros municipios.

Noticias relacionadas y más

La alcaldesa, Carmina Ballester, destacó que “la lucha contra el cáncer empieza con la prevención y con servicios sanitarios más cercanos para las personas”, y subrayó que “cada paso que damos para facilitar la detección precoz es una inversión directa en salud y en calidad de vida”.

Familias y vecinos participan en una iniciativa centrada en la salud y la prevención.

Familias y vecinos participan en una iniciativa centrada en la salud y la prevención. / MEDITERRÁNEO

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents