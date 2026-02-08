Moros d'Alqueria lleva al Rey Lobo de regreso a Peñíscola

El Rey Lobo ha vuelto este sábado a la tierra que le vio nacer. El salón gótico del castillo de Peñíscola se ha convertido en el escenario perfecto para conocer la historia de Muhammad ibn Mardanís, que fue conocido con dicho sobrenombre. Nacido en la Ciudad en el Mar, se convirtió en un emir visionario del siglo XII, con una vida de leyenda aún poco conocida por el público.

Su periplo vital ha sido glosado este sábado por Alfonso Solís, autor de novela histórica especializado en la Edad Media que le ha dedicado dos libros, Mardanís y El suspiro del Rey Lobo, en el marco de una conferencia organizada con motivo del 50 aniversario de los Moros d’Alqueria. El colectivo festivo ha estado representado, entre otros, por su presidente, José Antonio Font, y Ernesto Tarragón.

Alfonso Solís, durante la charla sobre el Rey Lobo. / Mediterráneo

El propio Font explica que la iniciativa de esta charla «surgió porque Castellón tuvo un papel clave en la Reconquista y el Rey Lobo era un personaje muy importante pero bastante desconocido». También señala: «Desde la Diputación de Castellón propusieron que el acto tuviera lugar fuera de Castelló, y nos pareció que el castillo de Peñíscola era el lugar idóneo».

Para Solís ha sido su primera visita a la fortaleza, que ha podido conocer mejor en la visita guiada que ha completado la jornada. El escritor ha anunciado su deseo «de volver a Peñíscola en cuanto pueda porque ha sido una experiencia muy enriquecedora».

Un hallazgo casual

El autor reconoce que descubrió la figura de Mardanís «de rebote, mientras buscaba documentación sobre la reina Berenguela de Castilla, hija del rey Alfonso VIII, descubrí este personaje que con todo lo que había hecho era tan desconocido, así que decidí recuperarlo y al final necesité dos libros para contar su historia».

El Rey Lobo gobernó durante 25 años Xarq al-Ándalus, un emirato independiente que abarcó Murcia, Valencia, Granada, Jaén y parte de Córdoba, aprovechando la inestabilidad tras la caída almorávide.

Mardanís frenó hasta su muerte la invasión de los almohades, iniciándose su declive tras una grave derrota en Granada en 1162 y otra tres años después que le hizo retroceder a Murcia.

Gran militar

Solís recalca que era un gran militar: «Las crónicas de la época decían que siempre era el primero en acudir a la balla y el último en retirarse». Además, introdujo el cultivo de la morera para explotar la seda, y también el papel. Sin embargo, «su lealtad no fue reconocida por los cristianos, que lo consideraban musulmán, y estos tampoco lo veían como uno de los suyos, pero él siempre fue fiel a su ideario».