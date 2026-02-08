El viento obliga a aplazar la gala infantil del Carnaval de Vinaròs: Esta es la nueva fecha

La presencia de fuertes rachas de viento ha obligado a posponer a este lunes la Gala Infantil de Reinas y Reyes del Carnaval de Vinaròs y a suspender el concurso drag queen, ambos previstos para este domingo a las 20.00 horas. A pesar de ello, la jornada dominical ha vuelto a ser multitudinaria gracias a la tradicional fiesta gastronómica de las paellas de las comparsas, celebrada en el recinto carnavalero.

La actividad ha comenzado por la mañana en la zona de las casetas con la popular fiesta de las paellas, que ha reunido a las 32 comparsas del carnaval. Cerca de cuatro mil comparseros se han dado cita para elaborar sus paellas, convirtiendo el recinto en un gran punto de encuentro marcado por el compañerismo, el ambiente festivo y el inconfundible aroma de los fuegos.

Nuevo horario

A partir de las 16.00 horas, el protagonismo debía trasladarse al recinto de la Gala con un tardeo y la celebración de la gala infantil. Sin embargo, la previsión meteorológica adversa ha llevado a la Comisión Organizadora del Carnaval a aplazar el acto por motivos de seguridad, tanto para los pequeños participantes como para el público asistente. Finalmente, la Gala Infantil se celebrará este lunes a partir de las 19:30 horas.

El acto que no podrá celebrarse durante este carnaval es el concurso Drag, que quedó definitivamente suspendido debido al viento. El evento estaba previsto para este domingo a las 20.00 horas y contaba con la actuación especial de Natalia, conocida por su participación en Operación Triunfo 2001.

Actos para este lunes

Tras un intenso fin de semana, el Carnaval de Vinaròs continúa este lunes con la Gran Gala de Reinas y Reyes Infantiles, que tendrá lugar a las 19.30 horas en el escenario del muelle de Poniente. El acto estará presentado por Julia Martínez, Ainhoa Romero, Valeria Vidal, Miri Cintas, Andrea Rodríguez y Leyre Barranco, y contará con las actuaciones de Gentsana, Locura, Maribel Ruiz, Esplai y Esmuvi.