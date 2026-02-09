Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

100 inscripciones en tres meses: la Antena Cameral de Nules refuerza su papel clave en el empleo local

En ese periodo ha gestionado 19 ofertas de trabajo y ha prestado atención personalizada a 62 personas

Edificio de la Antigua Cámara Agraria de Nules, donde se instaló la Antena Local de la Cámara de Comercio.

Edificio de la Antigua Cámara Agraria de Nules, donde se instaló la Antena Local de la Cámara de Comercio. / GERARD ARCOS

Concha Marcos

La Antena Cameral de la Cámara de Comercio de Castellón, ubicada en Nules, continúa consolidándose como un recurso fundamental para el empleo y la formación en el municipio. Durante el último trimestre del año 2025, este servicio ha registrado 100 nuevas inscripciones en la Agencia de Colocación, un dato que refleja el creciente interés de la ciudadanía por los recursos que ofrece.

En este mismo periodo, la Antena Cameral de Nules ha gestionado 19 ofertas de trabajo y ha prestado atención personalizada a 62 personas, ofreciendo acompañamiento individualizado tanto a personas desempleadas como a empresas locales.

Desde la Concejalía de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Nules se pone en valor el incremento de usuarios que hacen uso de este servicio. El concejal César Estañol destaca que la Antena Cameral ofrece un apoyo adaptado a cada necesidad, señalando que se trabaja de manera personalizada “tanto con las empresas, analizando sus necesidades de empleabilidad, como con las personas desempleadas, a las que se asesora, se forma y se orienta hacia posibles contrataciones”.

Formación para mejorar la empleabilidad

Además de la intermediación laboral, la Antena Cameral de Nules sigue apostando por la formación como herramienta clave para mejorar la empleabilidad. En los últimos meses se han impartido diversos cursos y talleres formativos, entre ellos el curso “Haz que te vean: cómo hacer Publicidad efectiva en las redes sociales”, en el que han participado 17 empresas.

Asimismo, se han desarrollado acciones formativas como el curso de “Actividades auxiliares de comercio, logística y almacén”, en el que se han formado 13 jóvenes, además de cursos para la obtención del Carnet de Carretilla Elevadora y el Carnet de Manipulador de Alimentos, ampliando así las oportunidades laborales de las personas participantes.

Noticias relacionadas y más

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Nules y la Cámara de Comercio de Castellón colaboran desde el año 2017 con el objetivo de impulsar el tejido productivo local. Fruto de esta colaboración se instaló la Antena Local de la Cámara de Comercio en el edificio de la Antigua Cámara Agraria de Nules, donde se atiende al público de forma presencial los lunes y jueves, de 8:00 a 14:00 horas.

