Alcalà es vesteix de verd: 462 xiquets i xiquetes planten arbres i llavors
Per primera vegada, l'alumnat de les Escoles Infantils Municipals ha format part de la iniciativa
Conscienciar sobre la importància de les superfícies arbrades és essencial per a assegurar que la vida en el nostre planeta puga continuar. És precisament aquest l’objectiu pel qual es commemora, a nivell mundial, el Dia de l’Arbre. L'Ajuntament d'Alcalà se suma des de fa anys a aquesta iniciativa, traslladant el missatge als més menuts i menudes i organitzant la plantació d’arbres en diferents punts del terme municipal.
Enguany, 462 xiquets i xiquetes han participat, a través dels centres educatius, en el Dia de l’Arbre. Com a novetat, enguany s'han sumat alumnes de les Escoles Infantils Municipals, plantant llavors de tomata, ceba i carabasseta.
Per part del CEIP Lo Campanar, es van realitzar plantacions d’espècies autòctones com pi, olivera, llorer, ceratonia, romaní, quercus i lavanda, a l’entorn de la Bassa Llona. Per part del CEIP La Mola, van plantar iris, tamarix, hemerocallis, viburnum, ginesta, romaní i lavanda, al carrer Ametller i a l’entorn de l’ermita de Sant Antoni de Capicorb.
Totes les plantacions s’acompanyen d’explicacions didàctiques, impartides per l’empresa concessionària del servei municipal de jardins i zones verdes, per a que l’alumnat entenga la importància de mantenir i cuidar l’arbratge.
El regidor de Medi Ambient, Juan Carlos Barceló, agraeix “la col•laboració dels centres educatius per a poder organitzar aquesta iniciativa, que resulta molt important perquè els més menuts entenguen el valor de les zones verdes”.
