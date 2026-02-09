Arden varios contenedores en un pueblo de Castellón por brasas mal apagadas

Varios contenedores de basura han ardido en los últimos días en un municipio del interior de la provincia de Castellón como consecuencia del vertido de brasas procedentes de chimeneas domésticas. El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento público a la responsabilidad vecinal ante una situación que, advierte, puede entrañar riesgos importantes para la seguridad.

Los hechos han ocurrido en Castellnovo, cuyo consistorio ha informado a través de sus redes sociales de que los incendios se han originado por el depósito de restos de combustión que, aunque aparentemente apagados, conservaban calor en su interior. Las brasas pueden mantener altas temperaturas durante horas y reactivarse al entrar en contacto con residuos inflamables dentro de los contenedores.

Ubicación de Castellnovo

Según el mensaje difundido por la administración local, estos materiales nunca deben arrojarse directamente a los recipientes de basura sin haberse asegurado previamente de que están completamente extinguidos. “Aunque puedan parecer apagadas, las brasas mantienen calor durante horas y pueden provocar fuego en el interior de los contenedores”, recuerda el Ayuntamiento de este municipio del Alto Palancia.

Daños materiales

Los incidentes han provocado daños materiales en varios contenedores, obligando a su retirada o sustitución. Más allá del coste económico que supone la reposición de este mobiliario urbano, el riesgo también radica en la posible propagación de las llamas a vehículos estacionados o a inmuebles cercanos, especialmente en calles estrechas.

El consistorio insiste en que la prevención es sencilla pero fundamental. La recomendación pasa por apagar las brasas y comprobar que no desprenden calor antes de desecharlas. En caso de duda, es aconsejable depositarlas temporalmente en recipientes metálicos adecuados hasta que se enfríen por completo, evitando siempre el contacto con materiales combustibles.

En los últimos días se han producido incendios en contenedores de Castellnovo debido al depósito de brasas procedentes de chimeneas. / Ayuntamiento de Castellnovo

Este tipo de situaciones se repite con mayor frecuencia durante los meses de invierno, cuando aumenta el uso de chimeneas y estufas de leña en los hogares. Desde el Ayuntamiento han apelado a la colaboración ciudadana para evitar nuevos episodios.