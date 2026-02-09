Arden varios contenedores en un pueblo de Castellón por brasas mal apagadas
Desde el Ayuntamiento piden responsabilidad y colaboración para evitar este tipo de situaciones
Varios contenedores de basura han ardido en los últimos días en un municipio del interior de la provincia de Castellón como consecuencia del vertido de brasas procedentes de chimeneas domésticas. El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento público a la responsabilidad vecinal ante una situación que, advierte, puede entrañar riesgos importantes para la seguridad.
Los hechos han ocurrido en Castellnovo, cuyo consistorio ha informado a través de sus redes sociales de que los incendios se han originado por el depósito de restos de combustión que, aunque aparentemente apagados, conservaban calor en su interior. Las brasas pueden mantener altas temperaturas durante horas y reactivarse al entrar en contacto con residuos inflamables dentro de los contenedores.
Según el mensaje difundido por la administración local, estos materiales nunca deben arrojarse directamente a los recipientes de basura sin haberse asegurado previamente de que están completamente extinguidos. “Aunque puedan parecer apagadas, las brasas mantienen calor durante horas y pueden provocar fuego en el interior de los contenedores”, recuerda el Ayuntamiento de este municipio del Alto Palancia.
Daños materiales
Los incidentes han provocado daños materiales en varios contenedores, obligando a su retirada o sustitución. Más allá del coste económico que supone la reposición de este mobiliario urbano, el riesgo también radica en la posible propagación de las llamas a vehículos estacionados o a inmuebles cercanos, especialmente en calles estrechas.
El consistorio insiste en que la prevención es sencilla pero fundamental. La recomendación pasa por apagar las brasas y comprobar que no desprenden calor antes de desecharlas. En caso de duda, es aconsejable depositarlas temporalmente en recipientes metálicos adecuados hasta que se enfríen por completo, evitando siempre el contacto con materiales combustibles.
Este tipo de situaciones se repite con mayor frecuencia durante los meses de invierno, cuando aumenta el uso de chimeneas y estufas de leña en los hogares. Desde el Ayuntamiento han apelado a la colaboración ciudadana para evitar nuevos episodios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación
- Un pueblo de Castellón propone un Barça-Madrid de 'bous al carrer'
- El declive de una marjal de Castellón: Un santuario de biodiversidad que agoniza por falta de agua
- Compromís se rompe y se queda sin concejales en Burriana
- L'Alcora comenzará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia
- Castellón vuelve a ser mayoría entre los candidatos y finalistas a mejores 'bous al carrer' de la Comunitat
- Benicàssim celebrará el Carnaval con desfile, chocolatada y disfraces
- Un merendero-bar junto al mar busca relevo para reabrir en una playa de Castellón