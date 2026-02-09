Acuerdo con Cajamar
Burriana implanta el pago con tarjeta en el Teatro Payà: adiós a la necesidad de efectivo para comprar entradas
Esta mejora se suma a la reciente adjudicación a CaixaBank para habilitar TPV físicos y pagos telemáticos, para impuestos y tasas municipales
El Ayuntamiento de Burriana continúa su proceso de transformación digital y mejora de la atención al ciudadano. En una nueva fase de este plan de modernización, el consistorio ha anunciado la instalación de un sistema de TPV en el Teatro Payà a través de un convenio con Cajamar, firmado con la directora general de Caixa Rural Burriana, Isabel Ferrer, permitiendo que este emblemático espacio cultural se adapte a las formas de pago habituales de los usuarios y de las compañías privadas.
Esta medida se adopta tras una reforma integral del inmueble, que recientemente renovó tanto su fachada como su interior, así como la instalación de dos pantallas digitales. Con la incorporación del pago con tarjeta, el ejecutivo municipal busca ofrecer una experiencia más cómoda y ágil para los vecinos que acuden a disfrutar de la extensa programación cultural del teatro durante todo el año, evitando que tengan que llevar efectivo para adquirir sus entradas.
Esta iniciativa en el ámbito cultural se complementa con la reciente adjudicación a CaixaBank del servicio de pago para la administración local. Gracias a este contrato, el consistorio de la capital de la Plana Baixa ha reforzado sus canales de recaudación con la instalación de cuatro TPV físicos: tres ubicados en las oficinas de atención ciudadana (OAC) y uno en el área de Recaudación. Además de la atención presencial, la gran novedad reside en la digitalización del sistema, que permite a la ciudadanía abonar tasas y tributos de forma telemática a través de la Sede Electrónica y la Oficina Virtual Tributaria.
La concejal de Participación Ciudadana, Isabel Monfort, ha destacado que “este conjunto de acuerdos facilita los trámites a los vecinos, ofreciendo una administración más cercana, moderna y propia del siglo XXI”. “La digitalización del Teatro Payà no es solo una cuestión tecnológica, estamos mejorando el servicio público y simplificando el día a día de nuestros ciudadanos”.
