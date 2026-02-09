El Consell culmina las obras de la residencia de Moró y abrirá antes de verano con 60 plazas

La Generalitat culmina las obras de la residencia de personas mayores de Sant Joan de Moró, una infraestructura clave para reforzar la atención sociosanitaria en la comarca de la Plana Alta y en el conjunto de la provincia de Castellón. El centro, cuyas obras ya han finalizado, abrirá "durante el primer trimestre del año", según remarcan fuentes autonómicas, y contará con 60 plazas para la atención integral de personas mayores.

Así lo ha destacado la secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, Rosa Ferrando, durante una visita realizada hace unos días al centro, donde ha subrayado que la finalización de la residencia “evidencia el cumplimiento del Consell con los municipios que necesitan ampliar y mejorar sus recursos asistenciales, apostando por una atención cercana y de calidad”.

Foto de familia de la visita a la residencia de mayores de Sant Joan de Moró. / Mediterráneo

Evitar desplazamientos

Ferrando ha remarcado que esta nueva residencia “es fundamental para Moró y para toda la comarca”, ya que permitirá ofrecer atención especializada en un entorno próximo, evitando desplazamientos y contribuyendo a fortalecer la cohesión territorial.

El proyecto, gestionado por la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, ha supuesto una inversión de 7,5 millones de euros, financiados por la Generalitat, fondos europeos y aportaciones municipales. El edificio ocupa una superficie de 4.777 metros cuadrados y se organiza en cuatro unidades convivenciales, con una clara diferenciación entre las zonas de día y de noche para garantizar el bienestar y la calidad de vida de las personas usuarias.

La ejecución de esta actuación ha sido posible gracias a la delegación de competencias de la Generalitat al Ayuntamiento de Moró, propietario del solar, lo que ha permitido transformar una antigua estructura municipal en una moderna residencia de mayores.

Inversión sociosanitaria en la provincia de Castellón

La apertura de la residencia se enmarca en el conjunto de inversiones que el Consell está desarrollando en la provincia de Castellón en materia sociosanitaria, con una dotación global de 63,6 millones de euros.

De esta cantidad, 23,7 millones se destinan al mantenimiento, reforma y adecuación de infraestructuras; 36,8 millones al pago de plazas en residencias, centros de día y puntos de encuentro familiar; y más de 3 millones a equipamientos, subvenciones a ayuntamientos y líneas nominativas.

Entre las principales actuaciones figuran la residencia y centro de día de Castelló de la Plana, la Ragnna Plana Baixa de Nules, cuyas obras se han iniciado esta legislatura, así como distintos centros y recursos de atención diurna en municipios como Borriol, Vistabella, Sot de Ferrer o Teresa.

Estas inversiones forman parte del compromiso del Consell de crear cerca de 400 nuevas plazas para personas mayores en los próximos dos años, además de reforzar los conciertos y el contrato programa, con más plazas y una financiación mejorada.