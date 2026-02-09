La falla Els Cremats de Benicarló corona a sus falleros mayores

Benicarló ha continuado con su programación fallera un fin de semana más. La comisión que celebró este domingo su acto fue la falla Els Cremats con la presentación de sus cargos para este 2026 en el auditorio Pedro Mercader.

De esta forma, el cuadro de honor que representará a la entidad el próximo mes de marzo estará protagonizado por Adriana Sandi (fallera mayor), Beatriz Losilla (fallera mayor infantil) y Pol Roca (fallero mayor infantil).

Foto de familia de la comisión de la falla Els Cremats, encima del escenario. / Mediterráneo

La gala sirvió también para presentar al presidente de honor, Fran Arín; al mantenedor, Daniel Roca, así como a las Padrinas del Foc, del Estandarte y de la Falla: Sandra Navío, María Foix y Antía González.

El próximo fin de semana será el turno de la falla La Carrasca, el sábado, y de la falla 9 d’Octubre, el domingo, a las 12.00 horas.