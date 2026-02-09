Gabinete de crisis de Compromís en Burriana tras quedarse sin concejales: "Nos han traicionado"

Después de que el pasado jueves el pleno de Burriana certificara la desaparición de Compromís en el Ayuntamiento, al hacerse efectiva la espantada de los dos concejales que tenían, Jorge Alarcón y Carla Gascó, al grupo de no adscritos, la agrupación celebró el viernes una asamblea de militantes y simpatizantes para "reforzar el colectivo para construir un proyecto consolidado con el que hacer frente a las políticas municipalistas de la derecha que hay en Burriana", explicó la secretaria local de Compromís, Maria Romero.

Así queda ahora la corporación municipal de Burriana tras la desaparición de Compromís en el Ayuntamiento. / Mediterráneo

Además, la asamblea votó por unanimidad exigir a los tránsfugas que “han usurpado los votos de Compromís y los escaños municipales que devuelvan su acta, ya que no representan a los más de 1.700 votantes que apostaron por un proyecto de izquierdas y valencianista”.

"Disculpas sinceras"

Por otro lado, tanto la ejecutiva como la secretaría local han pedido “disculpas sinceras” a las personas votantes que apoyaron el proyecto de izquierdas y valencianista que representa Compromís y pusieron sus cargos a disposición de la asamblea. Aun así, también respaldaron de forma unánime seguir respaldando a la ejecutiva actual, considerando que la responsabilidad ha sido colectiva por haber confiado en unas personas que “nos han traicionado a toda la militancia y al electorado por interés personal, y con la única premisa de apostar por una ideología distinta a la que defiende Compromís”.

Según remarcan desde la coalición, estas dos personas aceptaron el programa electoral tanto municipal como autonómico y ahora “se descuelgan con ideas que representan a la auténtica derecha”.

Junto a ello, la asamblea decidió que, hasta la presentación de la nueva candidatura electoral para 2027, Maria Romero será la portavoz local y la encargada de defender las políticas valencianistas y de izquierdas en Borriana, realizando una oposición seria al actual gobierno de la derecha.

"No vamos a bajar los brazos"

“Es un momento complicado; lo ocurrido nos ha afectado a todas las personas que formamos parte del colectivo de Borriana, ya que confiamos en unas personas que nos han traicionado, mentido y, lo que es más grave, han sido cobardes a la hora de comunicar su decisión”, ha lamentado Romero. Por ello, “no vamos a bajar los brazos, sino que tomamos fuerza para combatir unas políticas que, lamentablemente, tenemos más cerca de lo que pensábamos y que vamos a contraponer con propuestas y una oposición firme”, ha concluido.

Por último, el colectivo publicará en breve una serie de acciones para dar a conocer el verdadero trabajo de Compromís y las políticas que sí representan un proyecto “de izquierdas, valencianista, antifascista, ecologista y feminista que apuesta por Borriana, por la gente de nuestro municipio y por su futuro”.