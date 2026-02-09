La magia del Carnaval de Vinaròs brilla en la gala infantil de reinas y reyes a pesar de la lluvia

A la segunda fue la vencida en Vinaròs, aunque pasada por agua. El Carnaval vivió este lunes una jornada llena de color y emoción con la gala infantil, recuperada tras la suspensión del domingo por el viento. Si bien la gala infantil pudo celebrarse de principio a fin, la lluvia no lo puso fácil y obligó a los asistentes a sacar sus paraguas, aunque más de una de las decenas de personas que se congregaron en el recinto acabó empapada. Ha sido la primera vez que la gala se ha celebrado un lunes.

Javier Flores

La gala infantil deslumbró con la participación de las 22 reinas y reyes infantiles, que llenaron el escenario de color e ilusión. El espectáculo contó con las actuaciones de Gentsana, Locura, Maribel Ruiz, Esplai y Esmuvi, además de una animada presentación coral a cargo de Julia Martínez, Ainhoa Romero, Valeria Vidal, Miri Cintas, Andrea Rodríguez y Leyre Barranco.

Los mejores momentos de la gala infantil de reinas y reyes del Carnaval de Vinaròs / Javier Flores

Como broche especial de la noche, el público pudo disfrutar de la actuación de Natalia (Operación Triunfo 2001), que inicialmente debía haber participado en la suspendida Gala Drag el domingo.

La actuación de la 'extriunfita' Natalia (OT 2001) no dejó indiferente a nadie. / Javier Flores

La Carpa del Carnaval estaba prevista como escenario principal para la escuela Esmuvi, aunque finalmente se decidió trasladar esta cita al próximo jueves. Ese día se celebrará el concierto Esmuvi Combos Live, en el que el alumnado ofrecerá un directo lleno de energía para animar el recinto desde primera hora de la tarde. Además, los alumnos de Esmuvi Dansa protagonizarán una actuación coreografiada que pondrá en valor el trabajo artístico de la escuela.

La jornada del lunes incluía también la celebración de la Carrera de Disfraces 5K, organizada por Repte 10K Vinaròs. Finalmente, será este martes cuando los corredores, luciendo sus disfraces más originales y creativos, recorran la distancia establecida en un ambiente festivo y distendido. Al finalizar la prueba, todos los participantes podrán disfrutar de una merienda organizada por la entidad para recuperar fuerzas tras el esfuerzo.

Protagonismo infantil y de la tercera edad

La mañana del martes llevará la alegría del Carnaval a los centros educativos de la localidad. A las 9:15 horas, la comitiva carnavalera visitará el CEIP Jaume I, para continuar a las 10:00 horas en el CEIP San Sebastián.

El momento más emotivo de la mañana llegará a las 11:00 horas, con el inicio de un desfile muy especial desde la explanada del puerto. Organizado conjuntamente por el CEE Baix Maestrat, AFANIAD Vinaròs y el propio Carnaval, el recorrido discurrirá por el paseo marítimo hasta la carpa del Atlántico, en una muestra de que la fiesta es inclusiva y no entiende de barreras.

Por la tarde, el protagonismo se trasladará a la Carpa del recinto del Carnaval con la celebración de la Fiesta de la Tercera Edad, que dará comienzo a las 17:30 horas. Los asistentes disfrutarán de una animada actuación musical en una tarde festiva que incluirá una merienda con cava para todos los presentes.

El acto central de la celebración será la imposición de la banda a la reina de la tercera edad del Carnaval 2026, un momento cargado de simbolismo y reconocimiento a los veteranos de la fiesta.