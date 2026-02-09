Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Pablo HernándezPregoneros Magdalena 2026Cierre tienda SaleraUn Barça-Madrid de 'bous'Agenda de la semanaAspiradora 2 en 1
instagramlinkedin

Polémica en Borriol por los mensajes contra el Ayuntamiento en la fiesta de los quintos: "El insulto no es libertad de expresión"

El equipo de gobierno, integrado por Compromís y el PSOE, ha condenado públicamente los hechos, al igual que Ciudadanos, y ha defendido la libertad de expresión, pero sin insultos

Dos de los cartones con mensajes e insultos contra el Ayuntamiento de Borriol.

Dos de los cartones con mensajes e insultos contra el Ayuntamiento de Borriol. / PSPV-PSOE Borriol

Concha Marcos

La celebración de la fiesta de los quintos en Borriol ha desatado una intensa polémica tras la difusión de mensajes ofensivos contra el Ayuntamiento y sus representantes. Los hechos han provocado una rápida reacción del equipo de gobierno local y de otras formaciones políticas, que han condenado públicamente lo ocurrido y han apelado al respeto y a la convivencia democrática.

El equipo de gobierno de Borriol, formado por Compromís y el PSPV-PSOE, ha rechazado de manera contundente este tipo de manifestaciones, defendiendo la libertad de expresión como un pilar fundamental de la democracia, pero marcando una línea clara frente al insulto y el ataque personal.

El alcalde de Borriol, Héctor Ramos (Compromís), se ha pronunciado a través de sus redes sociales, donde ha afirmado que el insulto no puede considerarse libertad de expresión y que supone una falta de respeto y de educación. Ramos ha subrayado que siempre ha aceptado la crítica política, que considera necesaria y legítima, pero ha advertido que no tolerará ataques personales ni acusaciones dirigidas a su persona. El alcalde ha recordado que estas situaciones no son nuevas y que, en muchas ocasiones, se producen desde el anonimato o amparadas en colectivos. Además, ha agradecido el apoyo recibido en los últimos días y ha lamentado no haber podido consensuar un comunicado conjunto de todos los grupos políticos.

Por su parte, el PSPV-PSOE de Borriol ha emitido un comunicado condenando los hechos durante la fiesta de los quintos. Los socialistas destacan que la crítica política forma parte de la tradición de estas celebraciones, pero consideran inadmisibles los insultos y ataques personales, que resultan ofensivos y denigrantes tanto para los destinatarios como para todo el municipio. El PSPV-PSOE apela a la reflexión colectiva para que las fiestas sean un espacio de convivencia, respeto y orgullo local.

Noticias relacionadas y más

También Ciudadanos Borriol ha condenado públicamente los mensajes aparecidos, señalando que no se trataba de crítica política ni sátira, sino de ataques personales y lenguaje ofensivo. Según la formación, la discrepancia política es legítima y necesaria, pero nunca puede justificar el insulto ni la descalificación gratuita, y han reivindicado el diálogo, el respeto y la responsabilidad colectiva como valores fundamentales del municipio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación
  2. Un pueblo de Castellón propone un Barça-Madrid de 'bous al carrer'
  3. El declive de una marjal de Castellón: Un santuario de biodiversidad que agoniza por falta de agua
  4. Compromís se rompe y se queda sin concejales en Burriana
  5. L'Alcora comenzará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia
  6. Castellón vuelve a ser mayoría entre los candidatos y finalistas a mejores 'bous al carrer' de la Comunitat
  7. Benicàssim celebrará el Carnaval con desfile, chocolatada y disfraces
  8. Un merendero-bar junto al mar busca relevo para reabrir en una playa de Castellón

La magia del Carnaval de Vinaròs brilla en la gala infantil de reinas y reyes a pesar de la lluvia

La magia del Carnaval de Vinaròs brilla en la gala infantil de reinas y reyes a pesar de la lluvia

El PP completa el cambio de liderazgo en Nules: Martínez Montés, nuevo portavoz municipal

El PP completa el cambio de liderazgo en Nules: Martínez Montés, nuevo portavoz municipal

Sorpresa en Benicarló: el PP saca adelante su presupuesto gracias a la abstención de Compromís

Sorpresa en Benicarló: el PP saca adelante su presupuesto gracias a la abstención de Compromís

Polémica en Borriol por los mensajes contra el Ayuntamiento en la fiesta de los quintos: "El insulto no es libertad de expresión"

Polémica en Borriol por los mensajes contra el Ayuntamiento en la fiesta de los quintos: "El insulto no es libertad de expresión"

El Consell culmina las obras de la residencia de Moró y abrirá antes de verano con 60 plazas

El Consell culmina las obras de la residencia de Moró y abrirá antes de verano con 60 plazas

Alcalà es vesteix de verd: 462 xiquets i xiquetes planten arbres i llavors

Alcalà es vesteix de verd: 462 xiquets i xiquetes planten arbres i llavors

Almassora exige avances en la protección de su litoral y reclama el desmantelamiento de la plataforma marina del Serrallo

Almassora exige avances en la protección de su litoral y reclama el desmantelamiento de la plataforma marina del Serrallo

100 inscripciones en tres meses: la Antena Cameral de Nules refuerza su papel clave en el empleo local

100 inscripciones en tres meses: la Antena Cameral de Nules refuerza su papel clave en el empleo local
Tracking Pixel Contents