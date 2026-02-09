Polémica en Borriol por los mensajes contra el Ayuntamiento en la fiesta de los quintos: "El insulto no es libertad de expresión"

La celebración de la fiesta de los quintos en Borriol ha desatado una intensa polémica tras la difusión de mensajes ofensivos contra el Ayuntamiento y sus representantes. Los hechos han provocado una rápida reacción del equipo de gobierno local y de otras formaciones políticas, que han condenado públicamente lo ocurrido y han apelado al respeto y a la convivencia democrática.

El equipo de gobierno de Borriol, formado por Compromís y el PSPV-PSOE, ha rechazado de manera contundente este tipo de manifestaciones, defendiendo la libertad de expresión como un pilar fundamental de la democracia, pero marcando una línea clara frente al insulto y el ataque personal.

El alcalde de Borriol, Héctor Ramos (Compromís), se ha pronunciado a través de sus redes sociales, donde ha afirmado que el insulto no puede considerarse libertad de expresión y que supone una falta de respeto y de educación. Ramos ha subrayado que siempre ha aceptado la crítica política, que considera necesaria y legítima, pero ha advertido que no tolerará ataques personales ni acusaciones dirigidas a su persona. El alcalde ha recordado que estas situaciones no son nuevas y que, en muchas ocasiones, se producen desde el anonimato o amparadas en colectivos. Además, ha agradecido el apoyo recibido en los últimos días y ha lamentado no haber podido consensuar un comunicado conjunto de todos los grupos políticos.

Comunicado del alcalde de Borriol

Por su parte, el PSPV-PSOE de Borriol ha emitido un comunicado condenando los hechos durante la fiesta de los quintos. Los socialistas destacan que la crítica política forma parte de la tradición de estas celebraciones, pero consideran inadmisibles los insultos y ataques personales, que resultan ofensivos y denigrantes tanto para los destinatarios como para todo el municipio. El PSPV-PSOE apela a la reflexión colectiva para que las fiestas sean un espacio de convivencia, respeto y orgullo local.

Comunicado del PSPV de Borriol condenando los hechos

También Ciudadanos Borriol ha condenado públicamente los mensajes aparecidos, señalando que no se trataba de crítica política ni sátira, sino de ataques personales y lenguaje ofensivo. Según la formación, la discrepancia política es legítima y necesaria, pero nunca puede justificar el insulto ni la descalificación gratuita, y han reivindicado el diálogo, el respeto y la responsabilidad colectiva como valores fundamentales del municipio.