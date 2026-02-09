Polémica en Borriol por los mensajes contra el Ayuntamiento en la fiesta de los quintos: "El insulto no es libertad de expresión"
El equipo de gobierno, integrado por Compromís y el PSOE, ha condenado públicamente los hechos, al igual que Ciudadanos, y ha defendido la libertad de expresión, pero sin insultos
La celebración de la fiesta de los quintos en Borriol ha desatado una intensa polémica tras la difusión de mensajes ofensivos contra el Ayuntamiento y sus representantes. Los hechos han provocado una rápida reacción del equipo de gobierno local y de otras formaciones políticas, que han condenado públicamente lo ocurrido y han apelado al respeto y a la convivencia democrática.
El equipo de gobierno de Borriol, formado por Compromís y el PSPV-PSOE, ha rechazado de manera contundente este tipo de manifestaciones, defendiendo la libertad de expresión como un pilar fundamental de la democracia, pero marcando una línea clara frente al insulto y el ataque personal.
El alcalde de Borriol, Héctor Ramos (Compromís), se ha pronunciado a través de sus redes sociales, donde ha afirmado que el insulto no puede considerarse libertad de expresión y que supone una falta de respeto y de educación. Ramos ha subrayado que siempre ha aceptado la crítica política, que considera necesaria y legítima, pero ha advertido que no tolerará ataques personales ni acusaciones dirigidas a su persona. El alcalde ha recordado que estas situaciones no son nuevas y que, en muchas ocasiones, se producen desde el anonimato o amparadas en colectivos. Además, ha agradecido el apoyo recibido en los últimos días y ha lamentado no haber podido consensuar un comunicado conjunto de todos los grupos políticos.
Por su parte, el PSPV-PSOE de Borriol ha emitido un comunicado condenando los hechos durante la fiesta de los quintos. Los socialistas destacan que la crítica política forma parte de la tradición de estas celebraciones, pero consideran inadmisibles los insultos y ataques personales, que resultan ofensivos y denigrantes tanto para los destinatarios como para todo el municipio. El PSPV-PSOE apela a la reflexión colectiva para que las fiestas sean un espacio de convivencia, respeto y orgullo local.
También Ciudadanos Borriol ha condenado públicamente los mensajes aparecidos, señalando que no se trataba de crítica política ni sátira, sino de ataques personales y lenguaje ofensivo. Según la formación, la discrepancia política es legítima y necesaria, pero nunca puede justificar el insulto ni la descalificación gratuita, y han reivindicado el diálogo, el respeto y la responsabilidad colectiva como valores fundamentales del municipio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación
- Un pueblo de Castellón propone un Barça-Madrid de 'bous al carrer'
- El declive de una marjal de Castellón: Un santuario de biodiversidad que agoniza por falta de agua
- Compromís se rompe y se queda sin concejales en Burriana
- L'Alcora comenzará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia
- Castellón vuelve a ser mayoría entre los candidatos y finalistas a mejores 'bous al carrer' de la Comunitat
- Benicàssim celebrará el Carnaval con desfile, chocolatada y disfraces
- Un merendero-bar junto al mar busca relevo para reabrir en una playa de Castellón