El PP completa el cambio de liderazgo en Nules: Martínez Montés, nuevo portavoz municipal

El Partido Popular ha completado el cambio de liderazgo en la agrupación local de Nules. La última semana de enero, tras la dimisión de quien hasta el momento era el presidente de la agrupación local, José Adsuara, se apuntaba a la posibilidad de que se produjeran cambios en el grupo municipal. Y esos cambios ya se han producido.

Concretamente, se formalizaron la semana pasada. Según han confirmado fuentes del Ayuntamiento, el grupo registraba de manera oficial el cambio en la portavocía hace unos días. Este lunes, los populares lo hacían por primera vez público sin aludir directamente al relevo en una nota de prensa en la que las declaraciones las hacía el portavoz del PP local, Miguel Ángel Martínez Montés.

Era un paso previsible y que, de hecho, no se descartó tras la inesperada dimisión de Adsuara, aunque en ese momento, el mismo Martínez Montés, que asumía la presidencia del PP de Nules, desde la prudencia, lo apuntaba solo como una posibilidad que se estudiaría después del pleno de enero. Se llegó a hablar de que podrían esperar a que tomara posesión Mari Carmen Torres, la concejala que a su vez sustituye a Susana Sorribes, que renunció al cargo la sesión del día 30. No han esperado tanto.

A tenor de cómo se están desarrollando los acontecimientos, el partido ha optado por la normalidad institucional y la estabilidad después de una semana compleja por la coincidencia de las dos renuncias, dentro y fuera del Ayuntamiento, y que no tuvieron que ver la una con la otra, simplemente coincidieron en el tiempo, como se ha defendido desde el primer día.

En diciembre del 2025, Miguel Ángel Martínez Montés, en ese momento secretario general del PP de Nules, fue nombrado miembro de la Comisión Transitoria del PPCV. Su figura ahora cobra mayor peso, mientras Adsuara da un paso atrás sin desvincularse de la agrupación ni del pleno, pues continúa como concejal en el grupo municipal, en el que su compañero Vicent Bertomeu asumirá las funciones de viceportavoz.

El problema de la basura

En sus primeras declaraciones públicas como portavoz, Martínez Montés se ha referido a uno de los temas más polémicos de la actualidad nulense, la gestión de los residuos, en respuesta al plan de choque anunciado por el equipo de gobierno para tratar de paliar los problemas que el servicio está generando, principalmente, por la acumulación de basura en la vía pública.

El nuevo portavoz le ha reprochado al equipo de gobierno que anuncie ese plan de choque, cuando «llevamos casi tres años reclamando que resuelvan la caótica gestión, que siempre han negado».

A su modo de ver, «ahora reconocen su error y anuncian soluciones porque en 2027 hay elecciones», y lamenta que «los movimientos se producen cuando es el voto el que está en riesgo». Razón por la que ha reprochado al gobierno de David García que lo que hace falta es «gestionar nuestro municipio y gestionarlo bien».