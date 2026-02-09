Radiografía de la costa de Moncofa: medio siglo de regresión continua

Puede afirmarse, sin exageración, que el litoral de Moncofa es, en términos generales, el que mayor regresión sufre de Castellón. Mientras que en otros municipios costeros la pérdida de arena y terreno se concentra en tramos puntuales, allí el problema afecta de forma continua a sus seis kilómetros de costa. Esta circunstancia convierte al municipio en uno de los ejemplos más graves de degradación litoral.

Una de las principales causas de ello es la sucesiva ampliación de grandes infraestructuras portuarias, especialmente los puertos de Burriana y Castelló, así como los de Sagunt y València. Estas actuaciones, ejecutadas sin contemplar soluciones integrales para las playas situadas entre dichos puertos, han alterado de forma significativa la dinámica litoral. Como consecuencia directa, municipios como Nules, Moncofa, Xilxes y Almenara han sufrido un fuerte déficit de aportes sedimentarios, provocando una regresión constante de sus playas. Mientras los puertos han ampliado su capacidad, el coste ambiental y territorial lo han asumido estas localidades, con la práctica destrucción de amplios tramos de su litoral.

200 metros

En el caso de Moncofa, los datos son especialmente alarmantes. En los últimos 50 años, el mar ha llegado a ganar cerca de 200 metros de terreno, sobre todo en el tramo comprendido entre la desembocadura del río Belcaire y el límite con Xilxes. En esta franja litoral se localizan elementos patrimoniales de gran valor, como los restos de la torre vigía de Beniesma. Durante las décadas de 1970 y 1980, dicha torre se hallaba a más de 80 metros de la lámina de agua. La ausencia de actuaciones de protección eficaces permitió que los temporales marítimos derribaran sus muros, hasta el punto de que hoy en día los restos se encuentran dentro del mar.

moncofa2 / Miguel Ángel Sánchez / Estado de la Torre Caída de Beniesma en los años 70 y en la actualidad, donde se aprecia cómo se la ha tragado el mar.

Una situación similar se vive en la urbanización La Torre-Camí Cabres, donde hay viviendas construidas hace más de medio siglo, en una época en la que el mar estaba a más de 150 metros de distancia. El avance del litoral ha sido tal que el agua del mar llega a penetrar en algunas viviendas, poniendo en grave riesgo tanto la seguridad de las personas como la integridad de las edificaciones. A ello se suma la degradación de espacios de alto valor ambiental, como la microrreserva de l’Estanyol y el sistema dunar que en su día se creó, hoy prácticamente arrasados por los temporales.

Urbanización La Torre-Camí Cabres a principios de la década de los 70 y en la actualidad, con el mar prácticamente llegando a las viviendas. / Miguel Ángel Sánchez

Actuaciones urgentes

El litoral de Moncofa reclama de forma urgente actuaciones decididas y de mayor envergadura. Está en juego no solo la conservación de las viviendas de primera línea de playa, sino la protección del patrimonio histórico, representado por los restos de la torre vigía de Beniesma, y la preservación de espacios naturales tan valiosos como la zona húmeda y dunar de l’Estanyol, así como el propio turismo.

El primer espigón construido en Moncofa data de los años 80. Ya en 1992 se ejecutó el paseo marítimo, un proyecto que incluía varios espigones para proteger las viviendas. En los últimos treinta años, la Dirección General de Costas ha llevado a cabo acciones puntuales, claramente insuficientes frente a la intensidad y frecuencia, cada vez mayores, de los temporales.

Deslindes

Esta regresión constante también ha tenido importantes consecuencias administrativas y legales, especialmente en lo relativo a la modificación de los deslindes del dominio público marítimo-terrestre. A medida que el mar avanza y engulle terreno, el deslinde se desplaza tierra adentro. En el casco urbano de la playa de Moncofa, el deslinde ya se encuentra marcado a lo largo de todo el margen derecho de la avenida Mare Nostrum.

Pero la situación es aún más preocupante en la zona sur del término municipal, concretamente a la derecha de la desembocadura del río Belcaire, donde el nuevo deslinde podría llegar a afectar a cerca de 40.000 metros cuadrados de suelo, tanto público como privado. Es una evidencia más de que el mar no detiene su avance y de que, hasta el momento, Costas no ha apostado por actuaciones estructurales de gran calado para frenarlo.

Nuevas intervenciones

En la actualidad, se están ejecutando actuaciones en el litoral sur, desde la desembocadura del río Belcaire hasta el límite con Xilxes. Se trata de una intervención largamente esperada por los propietarios de las viviendas de la urbanización La Torre–Camí Cabres, quienes han tenido que esperar cerca de tres lustros para ver iniciado este proyecto, considerado vital para su seguridad. Cabe recordar que, en su día, estos propietarios ya tuvieron que ceder seis metros de sus parcelas para que la Dirección General de Costas pudiera continuar con la tramitación de una actuación que, finalmente, hoy se encuentra en fase de ejecución.