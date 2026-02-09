Una reivindicación histórica de un barrio de Onda, en su recta final
El Ayuntamiento ultima las obras para abrir un nuevo paso peatonal en el Barrio Castillo tras derruir el antiguo transformador
El Ayuntamiento de Onda avanza en la transformación del Barrio Castillo con la recta final de las obras que permitirán abrir un nuevo paso peatonal entre las calles Granada y Murcia, tras la retirada del antiguo transformador eléctrico situado en la plaza Miguel Hernández, una actuación largamente demandada por los vecinos.
La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado: “Cumplimos una reivindicación histórica del barrio y damos un paso más para mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de los espacios públicos, eliminando elementos en desuso y recuperando zonas para el disfrute de los ondenses”.
Los trabajos han permitido ya la demolición completa de la antigua torre eléctrica y la retirada del transformador, así como la reubicación del cableado por parte de la compañía suministradora, liberando por completo el espacio que durante años había supuesto una barrera urbana en este enclave del barrio.
De este modo, la zona queda preparada para la apertura definitiva del nuevo paso peatonal, que facilitará la comunicación interna entre ambas calles y mejorará notablemente la accesibilidad de la zona.
Últimos trabajos
Actualmente, el Ayuntamiento está ultimando las labores de construcción de las escaleras que permitirán salvar el desnivel existente entre las dos vías, creando un itinerario cómodo y seguro para peatones.
Esta intervención mejora la conectividad del barrio y elimina un punto degradado, incrementando la seguridad del entorno y ofreciendo una imagen renovada de la plaza Miguel Hernández.
La actuación se enmarca en la estrategia municipal ‘Onda Bonica’ de regeneración urbana impulsada por el Ayuntamiento de Onda, orientada a recuperar espacios en desuso, facilitar la movilidad y reforzar la calidad de vida en todas las zonas de la ciudad.
“Seguimos actuando barrio a barrio, escuchando a los vecinos y transformando Onda con pequeñas y grandes obras que hacen una ciudad más accesible, más segura y mejor para vivir”, ha concluido Ballester.
- 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea
- Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación
- El declive de una marjal de Castellón: Un santuario de biodiversidad que agoniza por falta de agua
- Una pedanía de Castellón se sigue desplazando y nadie actúa: las grietas crecen ante la indignación vecinal
- Compromís se rompe y se queda sin concejales en Burriana
- Un pueblo de Castellón propone un Barça-Madrid de 'bous al carrer'
- El misterio del ovni que se vio en Vinaròs: 30 años de la desclasificación del caso
- L'Alcora comenzará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia