Una reivindicación histórica de un barrio de Onda, en su recta final

El Ayuntamiento ultima las obras para abrir un nuevo paso peatonal en el Barrio Castillo tras derruir el antiguo transformador

El transformador ya ha sido retirado, el cableado reubicado y se culmina la construcción de las escaleras que conectan ambas vías de Onda.

Concha Marcos

El Ayuntamiento de Onda avanza en la transformación del Barrio Castillo con la recta final de las obras que permitirán abrir un nuevo paso peatonal entre las calles Granada y Murcia, tras la retirada del antiguo transformador eléctrico situado en la plaza Miguel Hernández, una actuación largamente demandada por los vecinos.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado: “Cumplimos una reivindicación histórica del barrio y damos un paso más para mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de los espacios públicos, eliminando elementos en desuso y recuperando zonas para el disfrute de los ondenses”.

Los trabajos han permitido ya la demolición completa de la antigua torre eléctrica y la retirada del transformador, así como la reubicación del cableado por parte de la compañía suministradora, liberando por completo el espacio que durante años había supuesto una barrera urbana en este enclave del barrio.

De este modo, la zona queda preparada para la apertura definitiva del nuevo paso peatonal, que facilitará la comunicación interna entre ambas calles y mejorará notablemente la accesibilidad de la zona.

El Ayuntamiento inició las obras de derribo del antiguo transformador del Barrio Castillo en octubre del 2025.

Últimos trabajos

Actualmente, el Ayuntamiento está ultimando las labores de construcción de las escaleras que permitirán salvar el desnivel existente entre las dos vías, creando un itinerario cómodo y seguro para peatones. 

Esta intervención mejora la conectividad del barrio y elimina un punto degradado, incrementando la seguridad del entorno y ofreciendo una imagen renovada de la plaza Miguel Hernández.

La actuación se enmarca en la estrategia municipal ‘Onda Bonica’ de regeneración urbana impulsada por el Ayuntamiento de Onda, orientada a recuperar espacios en desuso, facilitar la movilidad y reforzar la calidad de vida en todas las zonas de la ciudad.

“Seguimos actuando barrio a barrio, escuchando a los vecinos y transformando Onda con pequeñas y grandes obras que hacen una ciudad más accesible, más segura y mejor para vivir”, ha concluido Ballester.

La falla Els Cremats de Benicarló corona a sus falleros mayores

Una reivindicación histórica de un barrio de Onda, en su recta final

Burriana implanta el pago con tarjeta en el Teatro Payà: adiós a la necesidad de efectivo para comprar entradas

Gabinete de crisis de Compromís en Burriana tras quedarse sin concejales: "Nos han traicionado"

El pleno consuma el adiós de Compromís en el Ayuntamiento de Burriana y sus dos 'ex' se unen al PP contra la okupación

