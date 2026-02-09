Sorpresa en Benicarló: el PP saca adelante su presupuesto gracias a la abstención de Compromís

Sorpresa en el pleno de Benicarló. El equipo de gobierno (PP y los dos concejales no adscritos) ha logrado aprobar este lunes su presupuesto adelante gracias a la abstención de Compromís. En concreto, el proyecto económico, que asciende a 35.890.474,86 euros (22 millones menos que el del año pasado, que fue el más alto de la historia), ha salido adelante con los votos a favor de los ediles populares y los dos sin grupo (Carlos Delshorts e Inma Calvet), el no del PSPV-PSOE, Vox y Benigazlum; y la abstención de la coalición valencianista, que ha resultado clave.

De la cantidad total del presupuesto, el Organismo Autónomo de Centros Sociales Especializados (OACSE) se llevará 4.716.382,08 euros, 100.000 más que en 2025.

Reacciones

Desde Compromís, protagonistas inesperados con su abstención, su portavoz, Núria Isern, ha aclarado que la decisión que han tomado "es por Benicarló" y consideran que su gesto es "coherente". "Entendemos las críticas, pero lo primero es la ciudadanía. Por eso hemos facilitado la aprobación, para que el presupuesto pueda ejecutarse rápidamente, porque no podemos permitirnos una legislatura en blanco. No estamos apoyando al PP, porque hacer oposición no es bloquear, es facilitar, no estamos salvando a nadie. Estamos haciendo política útil", ha desgranado.

Desde la bancada socialista esperan que este año se pongan en marcha las inversiones previstas, porque el del 2025 "dejó muchas partidas con miles y miles de euros sin ejecutar".

El exteniente alcalde, Juan Pascual Sorlí (Benigazlum, exsocio de gobierno del PP), ha calificado el presupuesto “de tercera regional” y ha afirmado que “votar en contra no implica votar en contra de Benicarló”.

Y desde Vox, Toni Fornés, ha esgrimido que su voto ha sido en contra “porque este presupuesto no es bueno para Benicarló": "Propusimos la bajada del IBI y no se nos ha escuchado”.

Presupuesto astero

El concejal de Hacienda, Borja Castell (PP), ha definido las cuentas para este ejercicio como “un presupuesto austero que contempla inversiones importantes para la ciudad y que ha sido posible gracias a la labor del departamento de Intervención". Un proyecto "equilibrado y responsable que piensa en el futuro de Benicarló sin partidismos", ha añadido.

“No entendemos el voto en contra del PSOE y de Vox y no nos hemos reunido con Benigazlum porque no nos fiamos, a Compromís le agradecemos la abstención porque este presupuesto está hecho por y para las personas”, ha aseverado Castell.

Rotonda del bulevar

La inversión más importante del presupuesto es la nueva rotonda de acceso en la parte norte de Benicarló. La actual glorieta está ubicada frente a las antiguas instalaciones del parque de bomberos. La inversión prevista irá destinada a desplazarla al centro de la antigua carretera nacional para facilitar la entrada a Benicarló por la avenida Cataluña y la calle Vinaròs. “Será la primera fase para arreglar el bulevar”, ha argumentado el edil de Hacienda, “junto a la creación de la zona verde anexa a la antigua nacional de más de 2.000 metros cuadrados”.

La dotación presupuestaria para desplazar la rotonda es de 500.000 euros, y “teniendo en cuenta que el presupuesto de 2025 también contemplaba 500.000 euros para la mejora del bulevar, será una obra a la cual podremos destinar 1.000.000 euros”, ha apostillado Castell. “Además de conectar y mejorar el acceso, esta nueva rotonda favorecerá a la construcción del nuevo colegio de Benicarló”.

A esta inversión se sumarán otras como la adquisición de vehículos para la Policía Local, por 200.000 euros, nuevos parques deportivos saludables como canchas de fútbol sala o la adquisición de cambiadores inclusivos, “cumpliendo con la moción que aprobamos en agosto de 2024”.

“También se incorporan, por primera vez, al capítulo 2 el plan anual de sustitución de cableado eléctrico para mejorar el alumbrado público con una dotación de 60.000 euros o el plan anual de plantación de árboles con 50.000 euros”, añadió el concejal. Además, “también podemos hablar de la limpieza de ríos y barrancos, que en este caso contaremos con 18.000 euros”.