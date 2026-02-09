Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Torreblanca presenta el cartel de su primera Passió como fiesta de interés turístico autonómico

El multitudinario acto tendrá lugar la noche del Jueves Santo, a las 22.00 horas

Foto de familia de la presentación del cartel de la Passió de Torreblanca.

Foto de familia de la presentación del cartel de la Passió de Torreblanca. / Mediterráneo

Concha Marcos

Torreblanca

Torreblanca celebró el acto de presentación del cartel anunciador de la 48ª edición de La Passió, una cita cultural y religiosa profundamente arraigada en el municipio que este año llega marcada por un importante hito: su declaración como fiesta de interés turístico autonómico.

El acto tendrá lugar la noche del Jueves Santo (2 de abril), a las 22.00 horas.

Otra foto de la presentación del cartel de La Passió en Torreblanca.

Otra foto de la presentación del cartel de La Passió en Torreblanca. / Mediterráneo

El acto contó con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas la vicepresidenta primera de la Diputación, Maria Ángeles Pallarés; el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero; y el director general de Turismo, Israel Martínez, quienes acompañaron a representantes municipales y a los organizadores del evento.

"Trabajo y compromiso de todo un pueblo"

La alcaldesa, Tania Agut, destacó que este reconocimiento “es fruto del trabajo constante y del compromiso de todo un pueblo que, generación tras generación, ha sabido mantener viva La Passió”. La primera edil subrayó también la implicación de los vecinos y vecinas del municipio, así como la colaboración institucional, como pilares fundamentales para que La Passió continúe creciendo y proyectándose más allá del ámbito local.

La concejala de Turismo, Gema Edo, señaló que “La Passió de Torreblanca es un elemento clave de identidad y un motor de atracción turística para el municipio”. Edo puso en valor el esfuerzo realizado en los últimos años para profesionalizar y promocionar el evento, reforzando su visibilidad y su calidad artística.

 El presidente de La Passió, Carlos Casanova, quiso agradecer el apoyo de las instituciones y, especialmente, el trabajo desinteresado de los vecinos y vecinas que hacen posible cada edición, destacando el carácter colectivo y participativo que define a La Passió de Torreblanca.

 El cartel de esta edición ha sido diseñado por Àngels Salvador, vecina de Torreblanca, quien ha tomado como inspiración el personaje principal de La Passió y el color azul, símbolo de paz y tranquilidad, y transmisor de valores como la amistad, la lealtad, la seguridad y la confianza, sentimientos que, según la autora, están plenamente presentes en La Passió.

