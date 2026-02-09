48ª edición
Torreblanca presenta el cartel de su primera Passió como fiesta de interés turístico autonómico
El multitudinario acto tendrá lugar la noche del Jueves Santo, a las 22.00 horas
Torreblanca celebró el acto de presentación del cartel anunciador de la 48ª edición de La Passió, una cita cultural y religiosa profundamente arraigada en el municipio que este año llega marcada por un importante hito: su declaración como fiesta de interés turístico autonómico.
El acto tendrá lugar la noche del Jueves Santo (2 de abril), a las 22.00 horas.
El acto contó con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas la vicepresidenta primera de la Diputación, Maria Ángeles Pallarés; el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero; y el director general de Turismo, Israel Martínez, quienes acompañaron a representantes municipales y a los organizadores del evento.
"Trabajo y compromiso de todo un pueblo"
La alcaldesa, Tania Agut, destacó que este reconocimiento “es fruto del trabajo constante y del compromiso de todo un pueblo que, generación tras generación, ha sabido mantener viva La Passió”. La primera edil subrayó también la implicación de los vecinos y vecinas del municipio, así como la colaboración institucional, como pilares fundamentales para que La Passió continúe creciendo y proyectándose más allá del ámbito local.
La concejala de Turismo, Gema Edo, señaló que “La Passió de Torreblanca es un elemento clave de identidad y un motor de atracción turística para el municipio”. Edo puso en valor el esfuerzo realizado en los últimos años para profesionalizar y promocionar el evento, reforzando su visibilidad y su calidad artística.
El presidente de La Passió, Carlos Casanova, quiso agradecer el apoyo de las instituciones y, especialmente, el trabajo desinteresado de los vecinos y vecinas que hacen posible cada edición, destacando el carácter colectivo y participativo que define a La Passió de Torreblanca.
El cartel de esta edición ha sido diseñado por Àngels Salvador, vecina de Torreblanca, quien ha tomado como inspiración el personaje principal de La Passió y el color azul, símbolo de paz y tranquilidad, y transmisor de valores como la amistad, la lealtad, la seguridad y la confianza, sentimientos que, según la autora, están plenamente presentes en La Passió.
