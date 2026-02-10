Ares y Benassal descartan daños tras el terremoto y mantienen la vigilancia en las viviendas
Ambos ayuntamientos han recordado a la población que, en caso de detectar desperfectos en viviendas o haber vivido alguna situación destacable, se debe avisar al teléfono de emergencias 085
Los ayuntamientos de Ares del Maestrat y Benassal han informado este martes de que no se han registrado incidencias ni daños relevantes en sus respectivos términos municipales tras el terremoto de magnitud 2.9 registrado en la zona, según han comunicado a través de canales oficiales.
En el caso de Ares, el consistorio ha explicado que, tras el movimiento sísmico, se ha mantenido contacto con el Consorcio Provincial de Bomberos para comprobar si el temblor había sido percibido en el municipio y si se había producido alguna incidencia. Hasta el momento, no se ha notificado ningún daño en viviendas ni otras afectaciones, aunque el Ayuntamiento continúa vigilando la situación y trabajando de forma coordinada con los servicios de emergencia.
Por su parte, el Ayuntamiento de Benassal ha señalado que también fue contactado por el Consorcio Provincial de Bomberos con el objetivo de verificar si el sismo había sido sentido en la localidad y si existían posibles incidencias. El consistorio ha confirmado que no consta ninguna incidencia grave y que los servicios municipales permanecen atentos y en coordinación con los organismos competentes.
Ambos ayuntamientos han recordado a la población que, en caso de detectar desperfectos en viviendas, como grietas u otras afecciones relacionadas con el terremoto, o haber vivido alguna situación destacable, se debe avisar al teléfono de emergencias 085.
Asimismo, han pedido a la ciudadanía mantener la calma y seguir la información únicamente a través de canales oficiales, mientras continúa el seguimiento preventivo de la situación.
