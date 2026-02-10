Benicarló priorizará la nueva rotonda de la zona norte en su presupuesto: todas las inversiones

Benicarló priorizará la creación de una rotonda en la zona norte de la ciudad, con una inversión de 500.000 euros, que conectará la antigua N-340 con la avenida de Cataluña y la calle de Vinaròs, lo que permitirá mejorar notablemente la circulación e incorporar una zona verde de más de 2.000 m² y un carril bici.

Este nuevo acceso es el proyecto más destacado del listado de inversiones, a las que destinarán 1,4 millones de euros, tras aprobar el lunes por la noche el presupuesto de este año, que asciende a 35.890.474,86 euros.

Un presupuesto que el equipo de gobierno (PP y los dos concejales no adscritos) logró sacar adelante gracias a la abstención de Compromís, que resultó clave. Tras conseguir el visto bueno del pleno, el alcalde, Juanma Cerdá; y los concejales de Hacienda (Borja Castell) y Recursos Humanos (Álvaro París) han comparecido este martes para desvelar las inversiones al completo.

Gráfico que muestra el listado de inversiones del presupuesto de Benicarló 2026.

Sobre la futura rotonda, Castell ha destacado que "no sólo mejorará el tráfico, sino que será la primera fase para la mejora del bulevar y la recuperación de espacio urbano para las personas".

Plan local de vivienda

Además, "aunque todavía no cuenta con dotación económica", ha avanzado que este año empezarán a "preparar la redacción del plan local de vivienda para facilitar el acceso a todas aquellas personas con renta media y baja, porque la política del acuerdo y del consenso también trae inversiones importantes y proyectos necesarios".

Otras inversiones destacadas son la renovación de vehículos eléctricos de la Policía Local, la renovación de los parques infantiles, el nuevo baño público en el mercado, puntos de recarga eléctrica, el parque saludable, la mejora de la plaza Sant Bartomeu o la instalación de placas solares en edificios municipales.

"Diálogo sincero siempre llega a buen puerto"

El alcalde, Juanma Cerdá, ha destacado especialmente el esfuerzo realizado en la confección del presupuesto en un tiempo reducido y ha agradecido el trabajo del concejal de Hacienda, de los departamentos municipales implicados y la actitud de diálogo de Compromís. "Esta aportación demuestra que el diálogo sincero llega siempre a buen puerto, porque cuando se pone encima de la mesa la voluntad de sacar proyectos adelante, la ideología queda en segundo término y por delante está siempre nuestra ciudad", ha afirmado el primer edil.

Desde Compromís han explicado que facilitaron la aprobación del presupuesto 2026 “por responsabilidad y para garantizar avances sociales y medioambientales”. La formación detalla que las cuenta municipales incluyen acciones e inversiones propuestas por Compromís por un valor de 600.000 euros. Entre ellas, “el programa de vivienda, el confort climático en el CEIP Francisco Catalán, los cambiadores inclusivos, la plantación anual de arbolado, el impulso a la reforma integral del centro geriátrico, el nuevo baño en el Mercado Central o la partida para parques infantiles" son algunas de las actuaciones solicitadas por Compromís.