Ubicado en les Alqueries del Ferrer
De antigua alquería a recinto pionero en toda España: Burriana estrena el centro de interpretación citrícola
El nuevo espacio, impulsado por la Cooperativa Sant Josep-Naturem, nace para poner en valor el patrimonio rural y la cultura de la naranja
El alcalde, Jorge Monferrer, reclama implicación institucional para desbloquear el Museu de la Taronja, cerrado desde hace más de dos décadas
Burriana ha dado este martes un paso más en la defensa y difusión de su identidad agrícola con la apertura del nuevo centro de interpretación citrícola, impulsado por la Cooperativa Sant Josep-Naturem. Un espacio pionero en toda España que nace con vocación divulgativa y formativa para preservar y proyectar el legado de la naranja.
El proyecto se asienta sobre una antigua alquería rehabilitada y rodeada de diez hanegadas de cultivo en les Alqueries del Ferrer, cuya adquisición, tal como ha explicado el director de la cooperativa, Juanvi Moros, ha supuesto "una oportunidad única" por su valor patrimonial y simbólico. El edificio, que presentaba un avanzado estado de deterioro, ha sido recuperado gracias a una actuación integral que ha contado con una subvención de 100.000 euros de la Conselleria de Agricultura.
Durante el acto inaugural han proyectado dos audiovisuales que permitieron contextualizar el alcance del proyecto: uno centrado en el proceso de restauración del edificio y otro dedicado a la historia de la llegada de la clementina a Burriana y su posterior expansión, elemento clave en la proyección económica y social del municipio.
Historia y raíces
El centro se distribuye en dos plantas. La baja alberga la exposición permanente, que recorre los principales hitos de la citricultura local, desde la introducción de la primera mandarina de la mano de Polo Bernabé hasta la llegada de la clementina desde Orán por el burrianense José González Melo, plantada inicialmente junto al Clot de la Mare de Déu. El espacio expositivo se completa con herramientas tradicionales, documentación y paneles divulgativos elaborados con la colaboración del periodista y divulgador Guillem Ríos.
La planta superior se ha habilitado para talleres, jornadas técnicas y encuentros profesionales, reforzando la doble vocación del centro: servir como foro del sector agrícola y, al mismo tiempo, como recurso educativo abierto a centros formativos, estudiantes y visitantes interesados en la cultura agraria.
"No es nostalgia, es dignidad"
Durante su intervención, Moros ha defendido que recuperar el patrimonio vinculado al campo "no es nostalgia, es dignidad", a la vez que ha subrayado que explicar la historia citrícola es también explicar la identidad colectiva del municipio.
En el acto inaugural, el alcalde, Jorge Monferrer, ha incidido en el peso estructural del sector al afirmar que “no se entiende Burriana sin la citricultura” y ha aprovechado para reclamar la implicación de las administraciones superiores para desbloquear el Museu de la Taronja, cerrado desde hace más de dos décadas pese a los múltiples intentos de reapertura.
Por su parte, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha puesto en valor el papel de iniciativas que conectan agricultura, sostenibilidad y conocimiento del territorio, destacando su importancia para trasladar a las nuevas generaciones la dimensión ambiental, económica y social del cultivo. Entre otros, al acto también han asistido la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; o la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat.
La inauguración ha concluido con el descubrimiento de la placa conmemorativa, la visita guiada al interior del centro y un aperitivo elaborado con productos vinculados a la naranja.
