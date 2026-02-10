Menos coches, más seguridad y mejor convivencia: el nuevo reto de Benicàssim
El objetivo es mejorar los desplazamientos en el municipio de forma ordenada, segura y sostenible
El Ayuntamiento de Benicàssim ha iniciado la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), un documento estratégico clave que permitirá planificar y mejorar los desplazamientos en el municipio de manera ordenada, segura y sostenible.
Tal y como ha explicado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, este plan tiene como objetivo mejorar la movilidad de forma integral, promoviendo un uso más equilibrado del espacio público y fomentando desplazamientos más seguros, accesibles y eficientes para vecinos y visitantes.
Análisis de la movilidad en Benicàssim con datos reales
En una primera fase de análisis y diagnóstico, el PMUS estudiará la situación actual de la movilidad en Benicàssim mediante el uso de datos anonimizados de telefonía móvil. Este análisis permitirá conocer en detalle los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público y en vehículo privado, así como aspectos clave como el tráfico, el aparcamiento, la seguridad vial y la accesibilidad.
Además, el estudio tendrá en cuenta la estacionalidad turística, un factor determinante en un municipio como Benicàssim.
Un plan con horizonte de cuatro años
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible contará con una duración total de cuatro años, periodo en el que se desarrollarán los trabajos técnicos, los procesos de participación ciudadana, la tramitación administrativa y la definición de las actuaciones que marcarán la hoja de ruta de la movilidad del municipio.
Menos congestión y mejor convivencia urbana
Por su parte, la concejala de Movilidad, Isabel Cuadros, ha señalado que el documento abordará la regulación de la movilidad vehicular y del estacionamiento, la mejora del transporte público, la reorganización de la red viaria, el estudio de los aparcamientos, el impulso de la movilidad peatonal y ciclista y la regulación de la carga y descarga de mercancías.
El objetivo final es reducir la congestión del tráfico, mejorar la convivencia en el espacio urbano y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y eficiente en Benicàssim.
- Un pueblo de Castellón propone un Barça-Madrid de 'bous al carrer'
- Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación
- El declive de una marjal de Castellón: Un santuario de biodiversidad que agoniza por falta de agua
- 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea
- Compromís se rompe y se queda sin concejales en Burriana
- L'Alcora comenzará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia
- Castellón vuelve a ser mayoría entre los candidatos y finalistas a mejores 'bous al carrer' de la Comunitat
- Benicàssim celebrará el Carnaval con desfile, chocolatada y disfraces