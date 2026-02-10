Menos coches, más seguridad y mejor convivencia: el nuevo reto de Benicàssim

El Ayuntamiento de Benicàssim ha iniciado la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), un documento estratégico clave que permitirá planificar y mejorar los desplazamientos en el municipio de manera ordenada, segura y sostenible.

Tal y como ha explicado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, este plan tiene como objetivo mejorar la movilidad de forma integral, promoviendo un uso más equilibrado del espacio público y fomentando desplazamientos más seguros, accesibles y eficientes para vecinos y visitantes.

Análisis de la movilidad en Benicàssim con datos reales

En una primera fase de análisis y diagnóstico, el PMUS estudiará la situación actual de la movilidad en Benicàssim mediante el uso de datos anonimizados de telefonía móvil. Este análisis permitirá conocer en detalle los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público y en vehículo privado, así como aspectos clave como el tráfico, el aparcamiento, la seguridad vial y la accesibilidad.

Además, el estudio tendrá en cuenta la estacionalidad turística, un factor determinante en un municipio como Benicàssim.

Un plan con horizonte de cuatro años

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible contará con una duración total de cuatro años, periodo en el que se desarrollarán los trabajos técnicos, los procesos de participación ciudadana, la tramitación administrativa y la definición de las actuaciones que marcarán la hoja de ruta de la movilidad del municipio.

Menos congestión y mejor convivencia urbana

Por su parte, la concejala de Movilidad, Isabel Cuadros, ha señalado que el documento abordará la regulación de la movilidad vehicular y del estacionamiento, la mejora del transporte público, la reorganización de la red viaria, el estudio de los aparcamientos, el impulso de la movilidad peatonal y ciclista y la regulación de la carga y descarga de mercancías.

El objetivo final es reducir la congestión del tráfico, mejorar la convivencia en el espacio urbano y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y eficiente en Benicàssim.