Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Txeroki atentado CastellónNueva tienda SaleraCierra un giganteConciertos Magdalena 2026Cortefiel CastellóPausa café en el trabajo
instagramlinkedin

Menos coches, más seguridad y mejor convivencia: el nuevo reto de Benicàssim

El objetivo es mejorar los desplazamientos en el municipio de forma ordenada, segura y sostenible

Panoramica de Benicàssim, cuyo ayuntamiento ha iniciado la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

Panoramica de Benicàssim, cuyo ayuntamiento ha iniciado la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). / MEDITERRÁNEO

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

El Ayuntamiento de Benicàssim ha iniciado la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), un documento estratégico clave que permitirá planificar y mejorar los desplazamientos en el municipio de manera ordenada, segura y sostenible.

Tal y como ha explicado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, este plan tiene como objetivo mejorar la movilidad de forma integral, promoviendo un uso más equilibrado del espacio público y fomentando desplazamientos más seguros, accesibles y eficientes para vecinos y visitantes.

Análisis de la movilidad en Benicàssim con datos reales

En una primera fase de análisis y diagnóstico, el PMUS estudiará la situación actual de la movilidad en Benicàssim mediante el uso de datos anonimizados de telefonía móvil. Este análisis permitirá conocer en detalle los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público y en vehículo privado, así como aspectos clave como el tráfico, el aparcamiento, la seguridad vial y la accesibilidad.

Además, el estudio tendrá en cuenta la estacionalidad turística, un factor determinante en un municipio como Benicàssim.

Un plan con horizonte de cuatro años

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible contará con una duración total de cuatro años, periodo en el que se desarrollarán los trabajos técnicos, los procesos de participación ciudadana, la tramitación administrativa y la definición de las actuaciones que marcarán la hoja de ruta de la movilidad del municipio.

Menos congestión y mejor convivencia urbana

Por su parte, la concejala de Movilidad, Isabel Cuadros, ha señalado que el documento abordará la regulación de la movilidad vehicular y del estacionamiento, la mejora del transporte público, la reorganización de la red viaria, el estudio de los aparcamientos, el impulso de la movilidad peatonal y ciclista y la regulación de la carga y descarga de mercancías.

Noticias relacionadas y más

El objetivo final es reducir la congestión del tráfico, mejorar la convivencia en el espacio urbano y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y eficiente en Benicàssim.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pueblo de Castellón propone un Barça-Madrid de 'bous al carrer'
  2. Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación
  3. El declive de una marjal de Castellón: Un santuario de biodiversidad que agoniza por falta de agua
  4. 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea
  5. Compromís se rompe y se queda sin concejales en Burriana
  6. L'Alcora comenzará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia
  7. Castellón vuelve a ser mayoría entre los candidatos y finalistas a mejores 'bous al carrer' de la Comunitat
  8. Benicàssim celebrará el Carnaval con desfile, chocolatada y disfraces

De antigua alquería a recinto pionero en toda España: Burriana estrena el centro de interpretación citrícola

Benicàssim transformará la movilidad urbana del municipio

Benicàssim transformará la movilidad urbana del municipio

Ingenio, inclusión y fiesta intergeneracional marcan el martes de Carnaval en Vinaròs

Orpesa pone fin a las averías de agua en La Colomera con la renovación de la red

Orpesa pone fin a las averías de agua en La Colomera con la renovación de la red

El Mercado Municipal de Almassora celebra el Día de los Enamorados con un sorteo especial

El Mercado Municipal de Almassora celebra el Día de los Enamorados con un sorteo especial

Los jóvenes de Onda, protagonistas del nuevo Ágora que nacerá en el antiguo parque de bomberos

Los jóvenes de Onda, protagonistas del nuevo Ágora que nacerá en el antiguo parque de bomberos

Benicarló priorizará la nueva rotonda de la zona norte en su presupuesto: todas las inversiones

Ares y Benassal descartan daños tras el terremoto y mantienen la vigilancia en las viviendas

Ares y Benassal descartan daños tras el terremoto y mantienen la vigilancia en las viviendas
Tracking Pixel Contents