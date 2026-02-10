Ingenio, inclusión y fiesta intergeneracional marcan el martes de Carnaval en Vinaròs

La jornada carnavalera de este martes en Vinaròs volvió a demostrar que la fiesta es un espacio de encuentro para todas las edades, combinando creatividad, deporte, inclusión y tradición en una intensa programación.

El ambiente más desenfadado llegó de la mano de la Carrera de Disfraces 5K, organizada por Repte 10K Vinaròs, que este año incorporó algunas novedades para dotar de mayor dinamismo a la prueba. Ataviados con disfraces originales y cargados de buen humor, los corredores completaron el recorrido en un ambiente plenamente festivo.

El desfile inclusivo partió desde la explanada del puerto y recorrió el paseo marítimo hasta la Carpa del Atlántico. / Javier Flores

Al finalizar, la organización ofreció una merienda popular para que los participantes repusieran fuerzas.

Durante la mañana, la comitiva del Carnaval visitó los centros educativos CEIP Jaume I y CEIP San Sebastián. El momento más emotivo se vivió a las 11.00 horas con el desfile inclusivo, que partió desde la explanada del puerto y recorrió el paseo marítimo hasta la Carpa del Atlántico. El acto, organizado conjuntamente por el CEE Baix Maestrat, Afaniad Vinaròs y el Carnaval, volvió a poner en valor el carácter integrador de la fiesta.

Otro instante del desfile inclusivo que ha tenido lugar este martes en Vinaròs. / Javier Flores

Por la tarde, el protagonismo se trasladó a la carpa del recinto, que acogió la tradicional fiesta de la tercera edad. Los asistentes disfrutaron de una actuación musical, acompañada de merienda y cava. El acto central fue la imposición de la banda a la reina de la tercera edad del Carnaval 2026, Mari Rodríguez Díaz, en un emotivo homenaje a los veteranos de la fiesta. Hay que destacar que Mari forma parte de la futura comparsa Jubiladas.com, recientemente anunciada.

Este miércoles, confeti, karaoke y ritmo retro

El miércoles de Carnaval se presenta como una de las jornadas más intensas del programa. La actividad arrancará a las 9.30 horas con la visita del Carnestoltes al CEIP Assumpció, seguida de las paradas en el CEIP Misericòrdia a las 11.00 y en el CEIP Manuel Foguet a las 12.15.

Por la tarde, el protagonismo será para los más pequeños en el colegio Nuestra Señora de la Consolación, donde a las 15.00 horas se celebrará el desfile infantil, antesala de la visita oficial de la comitiva carnavalera prevista para las 15:30.

Gran ambiente en la fiesta de la tercera edad, este martes. / Javier Flores

Ya al anochecer, la programación se teñirá de estética setentera, ochentera y noventera. A las 19.30 horas, la Carpa del Carnaval acogerá una Masterclass de Cubbá a cargo del gimnasio Gentsana, abierta a la participación del público con disfraces acordes a la temática.

La noche continuará a las 20.00 horas con la tradicional batalla de confeti, que llenará de color la Carpa del Atlántico, y culminará a las 22.30 horas con el Concurso Intercomparsas de Karaoke, presentado por Carme Mengual, donde las comparsas demostrarán su talento vocal y su ingenio en un ambiente de sana competición.